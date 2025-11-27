Autoridades confiscan droga por valor de $100 millones en el sur de California

Las autoridades anunciaron que se incautaron alrededor de $100 millones de dólares en drogas durante una redada en el sur de California, en la que se arrestó a varios sospechosos.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que alguaciles de la División Interior han trabajado junto con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) en la investigación de una importante operación de tráfico de metanfetamina en los condados de Los Ángeles y San Bernardino.

Después de varios meses de investigación, con la información recopilada durante este tiempo, las autoridades llevaron a cabo varias paradas de control de tráfico a vehículos sospechosos en toda la región.

Como resultado del operativo, las autoridades descubrieron alrededor de 1,500 libras de metanfetamina, cuyo valor en la calle se calcula en aproximadamente $100 millones de dólares.

La CHP informó que varios sospechosos fueron arrestados y procesados en relación con el operativo contra las drogas a gran escala.

Las autoridades no revelaron la identidad ni el número de sospechosos que fueron detenidos. No se proporcionaron más detalles debido a que es un caso que se mantiene bajo investigación.

“Esto resalta la importancia de nuestra Unidad de Servicios de Investigación, los equipos caninos, el Equipo de Supresión del Crimen y la estrecha colaboración con las agencias aliadas para mantener la seguridad en nuestras comunidades“, dijeron los funcionarios de CHP.

“La Patrulla de Caminos de California mantiene su compromiso de mantener las drogas y las armas peligrosas fuera de nuestras calles“, agregaron las autoridades en su comunicado.

En su comunicado, las autoridades no dieron a conocer los lugares donde los oficiales incautaron las 1,500 libras de metanfetamina.

