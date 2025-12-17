Conductor de Amazon hurta mascota de una familia, en Los Ángeles

Una mujer denunció el robo de su gata por un conductor de Amazon el 11 de diciembre en la ciudad de Lakewood, en el condado de Los Ángeles.

El hurto fue reportado por Diane Huff-Medina después de revisar el video de una cámara de vigilancia que captó el robo de una gata siamesa mestiza, de nombre Piper, que estaba cerca de la puerta de su casa.

La grabación, compartida en las redes sociales, muestra a un trabajador de Amazon Flex cuando deja un paquete en una casa en la cuadra 5800 de Hazelbrook Avenue, en Lakewood, aproximadamente a las 6:00 p.m.

“Sale del auto y entrega el paquete. Se ve un flash mientras toma una foto del paquete y luego se gira hacia la gata. Al principio, parece que solo va a acariciarla. Se le oye maullar en el video, pero suena irritada“, relató Huff-Medina en una entrevista con la cadena KTLA.

Sin embargo, en lugar de seguir su camino, el trabajador de Amazon tomó a Piper por la nuca y se alejó rápidamente.

Huff-Medina dijo que la gata siamesa mestiza lleva viviendo seis años con la familia como mascota de sus tres hijos pequeños.

La gata está acostumbrada a desplazarse tanto dentro como fuera de la casa y normalmente lleva un microchip, pero en el momento del hurto no llevaba su collar.

De acuerdo con la mujer, no se dio cuenta de la desaparición de Piper hasta el día siguiente, después de observar el video de la cámara Ring de su casa.

“Es un sentimiento de impotencia porque vimos cómo se la llevaban, así que no sé dónde está ni si está bien”, agregó.

Huff-Medina contactó a Amazon para avisar del incidente y también reportó el caso a la estación del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) en Lakewood.

La residente del condado de Los Ángeles dijo que, inicialmente, Amazon había identificado al conductor, pero no pudo contactarlo.

“Saben quién es el conductor, pero no han estado en contacto con él. Creo que eso ha sido lo más frustrante, pensar que recibiría un poco más de apoyo o ayuda de ellos. Sé que es un conductor externo, pero sigue afiliado a Amazon y estoy segura de que saben quién es”, expresó Huff-Medina.

Diane mencionó que a sus tres hijos pequeños les entristece la ausencia de Piper, sin saber si volverán a verla. El rapto de su gata se añade a la difícil situación por la que pasa la familia después del fallecimiento del padre de los niños hace unos años.

“Están devastados y cada día preguntan: ‘¿Ya regresó?’ Es difícil decírselos. La recibimos en 2019, dos meses antes de que su padre falleciera en un accidente, así que ha sido un gran consuelo, especialmente para los niños”, expresó Huff-Medina.

La noche de este martes, las autoridades confirmaron que habían identificado al conductor y que se habían presentado cargos.

Sin embargo, Piper sigue sin ser localizada.

Si alguna persona tiene información sobre el paradero de Piper o algún dato sobre este caso, puede comunicarse con Diane Huff-Medina a través de su publicación en Facebook sobre el incidente en este enlace.

