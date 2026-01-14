Empleado de cafetería es despedido por dibujar un cerdo en el vaso de un agente

La cadena Starbucks despidió al menos a dos trabajadores implicados en la entrega de un vaso de café con el dibujo de un cerdo a un alguacil del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) el viernes 9 de enero en una tienda en Norwalk.

El incidente fue condenado por funcionarios del LASD, debido a que la imagen de un cerdo se utiliza comúnmente para denigrar a los oficiales de las fuerzas del orden.

“Los involucrados (en el incidente) han sido separados“, aseguró un portavoz de la compañía de cafeterías a la cadena KTLA.

De acuerdo con la portavoz de la compañía, Jaci Anderson, el dibujo se derivó de un meme popular, “John Pork”, y el empleado lo había hecho en el vaso de café antes de que el alguacil ingresara a la cafetería.

Según la empresa, el dibujo había sido pensado como un gesto alegre entre el personal de la tienda y nunca estuvo destinado a ser entregado a un cliente.

“Esto fue inaceptable. Nos hemos comunicado con el cliente varias veces y con los líderes del Departamento del Sheriff para disculparnos. Además, intentamos arreglar las cosas con el cliente en tiempo real en nuestra cafetería”, agregó la portavoz.

El alguacil, cuya identidad no ha sido divulgada públicamente, declaró que hizo una parada en la tienda para tomar una taza de café en medio de un turno de 16 horas.

“Me sentí desalentado y sin respeto, sobre todo después de un largo día sirviendo a la comunidad. Solo quería cafeína, pero, en cambio, me fui sintiéndome incómodo” expresó el oficial en su cuenta personal en las redes sociales.

A pesar del despido de los dos empleados, la compañía de venta de café dijo que una investigación se mantenía en curso.

“Sentimos un profundo aprecio y respeto por las fuerzas del orden, quienes se dedican a mantener la seguridad de nuestras comunidades. Todos los clientes deben sentirse siempre bienvenidos en nuestras tiendas“, expresó Anderson.

En 2019, un barista de Starbucks en Oklahoma fue despedido después de escribir la palabra “PIG” en la etiqueta de café de la orden de un oficial de policía en servicio.

