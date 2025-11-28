Se intensifica la huelga de empleados de Starbucks que exigen un contrato sindical justo

Los 2,500 baristas sindicalizados de Starbucks que se pusieron en huelga desde el 13 de noviembre, organizando una protesta denominada Día de la Taza Roja, han obtenido el respaldo de diversas organizaciones sindicales, de políticos y de la población civil.

Hasta el momento, más de 125,000 aliados y clientes han firmado el compromiso “No Contract, No Coffee” (Sin contrato, sin café) para no comprar en Starbucks mientras los baristas estén en huelga exigiendo poner fin a prácticas laborales injustas (ULP).

Asimismo, otros baristas sindicalizados de 26 nuevas tiendas en casi 20 nuevas ciudades se sumaron al movimiento.

De esta manera, a lista de empleados solicitando mejores horarios en beneficio de la dotación de personal, un salario neto más alto y la resolución de cientos de denuncias pendientes por prácticas laborales injustas para acabar con los sindicatos, se unieron sus compañeros de Benton (Arkansas); Los Ángeles (California); San José (California); Alpharetta (Georgia); Rockford (Illinois); Bloomington (Indiana); Indianápolis (Indiana); Gardner (Massachusetts); Ann Arbor (Michigan); Saint Louis (Misuri); Nueva York (Nueva York); Apex (Carolina del Norte); Fayetteville, Carolina del Norte; Salem, Oregón; Reading, Pensilvania; Wilkes-Barre, Pensilvania; Bountiful, Utah; South Salt Lake, Utah; Woods Cross, Utah; Richmond, Virginia; Fitchburg, Wisconsin; y Madison, Wisconsin.

La huelga de baristas de Starbucks cuenta con el respaldo de un sector de la sociedad que considera injustas las condiciones laborales brindadas por la transnacional. (Crédito: Ted Shaffrey / AP)

Durante más de seis meses, Starbucks ha obstaculizado a los baristas sindicalizados al negarse a presentar nuevas propuestas para abordar sus demandas fundamentales.

Los empleados en huelgan aseguran que cerrar un contrato sindical justo le costaría a Starbucks menos que las ventas medias de un día. No obstante, la transnacional se rehúsa a ceder.

En solidaridad con los baristas, la Hermandad Internacional de Camioneros (IBT) se ha negado a entregar comida, recoger basura o llevar paquetes a los establecimientos de Starbucks en huelga.

Y en el terreno político, el movimiento del Dia de la Taza Roja, también cuenta con el respaldo de John Hickenlooper, senador por Colorado; Lina Kahn, copresidenta de transición del alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani; Dean Fuleihan, próximo primer teniente de alcalde; Chi Ossé, concejal de la ciudad de Nueva York; y Nicholas O’Rourke, concejal de la ciudad de Filadelfia.

De hecho, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) y sus jueces administrativos (ALJ) han determinado que Starbucks ha cometido más de 400 violaciones de la legislación laboral.

