Alguacil de Los Ángeles recibe taza de café con dibujo ofensivo en Starbucks

Un alguacil del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) recibió una taza de café con el dibujo a mano de un cerdo la semana pasada en una cafetería Starbucks en el área de Norwalk, informaron funcionarios de la corporación.

En un comunicado, el LASD dijo que el incidente ocurrió el 9 de enero cuando el agente hizo una parada en el local para tomar un café, y que le entregaron la taza con el dibujo del cerdo, y mencionó que dicha imagen se usa comúnmente para denigrar a las fuerzas del orden.

“Esta acción fue extremadamente ofensiva, inapropiada e inaceptable. El agente informó rápidamente del incidente al gerente de la tienda, quien le indicó que investigaría el asunto”, expresó el departamento del sheriff en su comunicado.

La corporación dijo que el sheriff Robert Luna contactó a un representante de la división de seguridad corporativa de la compañía para expresar formalmente su preocupación tras enterarse del incidente.

Además, Luna también tuvo comunicación con el agente que recibió la taza de café con el dibujo para verificar su bienestar, así como para ofrecerle su total apoyo por el incidente.

“Nuestros agentes sirven a esta comunidad con profesionalismo, dedicación y compromiso, a menudo en circunstancias difíciles y peligrosas”, dijo el LASD en su comunicado.

“Los alguaciles forman parte de la comunidad y merecen ser tratados con respeto y dignidad humana. Los actos que promueven la hostilidad y la división hacia las fuerzas del orden socavan la confianza de la comunidad y la seguridad pública”, agregó.

En su cuenta privada de Instagram, el alguacil involucrado dijo que se había detenido en la tienda en medio de un turno de 16 horas para tomar un café antes de continuar con su labor.

“Me sentí desalentado y sin respeto, sobre todo después de un largo día sirviendo a la comunidad. Solo quería cafeína, pero, en cambio, me fui sintiéndome incómodo”, expresó el oficial, cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

Un portavoz de Starbucks informó que la compañía inició una investigación sobre el incidente, por lo que se comunicó con el cliente y con los funcionarios del LASD para disculparse.

“Sentimos un profundo aprecio y respeto por las fuerzas del orden, quienes se dedican a mantener la seguridad de nuestras comunidades”, dijo el portavoz de Starbucks.

“El dibujo, un meme popular sin relación con las fuerzas del orden, nunca tuvo la intención de ser entregado a ningún cliente, y no debería haber sido así”, agregó el representante de la compañía de café.

La Asociación de Alguaciles Adjuntos de Los Ángeles (ALADS), un sindicato para los agentes del LASD, compartió un mensaje de su presidente, Richard Pippin, quien mencionó que la cafetería involucrada era un Starbucks.

“Esperamos que este haya sido un incidente aislado, que no refleje los valores comunitarios sobre los que se fundó Starbucks y que se aborde de manera apropiada y con una disculpa sincera a la comunidad”, expresó el presidente de ALADS.

