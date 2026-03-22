Hispano arrestado a golpes tras persecución policial en San Bernardino

Un hispano fue arrestado a golpes tras una persecución policial de casi una hora que se llevó a cabo la mañana de este sábado en la ciudad de Colton, en el condado de San Bernardino.

Una grabación mostró a los oficiales del Departamento de Policía de Colton (CPD) en el momento en que sometieron al hispano para arrestarlo.

La Policía de Colton informó que la persecución comenzó alrededor de las 11:00 a.m. de este sábado después de intentar detener al conductor de un Honda Civic rojo.

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Según el CPD, el conductor del vehículo sospechoso, identificado como Matthew Rodríguez, es un conocido miembro de una pandilla con antecedentes penales.

El Departamento de Policía de Colton publicó nuevos detalles después de que un video pareciera mostrar a los agentes usando la fuerza al detener a un sospechoso durante una persecución.

“(Rodríguez) no cedió el paso y se produjo una persecución vehicular de 50 minutos“, dijo la policía de Colton en un comunicado de prensa.

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Las autoridades dijeron que, durante la persecución, el hispano conducía el vehículo de forma errática, intentó impactar las patrullas de los oficiales e hizo gestos de disparo a los agentes.

“Durante la persecución, Rodríguez representó un peligro extremo para el público y los agentes. Rodríguez se saltó varios semáforos en rojo, condujo su vehículo en sentido contrario y circuló a gran velocidad por zonas residenciales”, dijo el CPD.

Después de casi una hora, la persecución policial terminó cuando el sospechoso hispano colisionó su auto contra un vehículo que estaba estacionado.

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La Policía de Colton dijo que Rodríguez se resistió activamente al arresto tras estrellarse contra un vehículo policial.

“Los agentes accionaron su TASER, que fue ineficaz, lo que obligó a los agentes a recurrir a otras medidas e fuerza, como el uso de una porra, puñetazos y rodillazos“, dijo el CPD.

Después de que se hizo pública la grabación del violento arresto de Rodríguez, el Departamento de Policía de Colton emitió un comunicado para decir que el incidente estaba bajo investigación para garantizar que los oficiales cumplieran con la ley estatal y las normas del CPD.

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“De acuerdo con las normas del departamento, este incidente de uso de la fuerza también será objeto de una revisión. El Departamento de Policía de Colton mantiene su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el mantenimiento de la confianza de nuestra comunidad“, dijo.

Rodríguez está bajo custodia de las autoridades acusado de múltiples cargos por delitos graves.

El Departamento de Policía de Colton solicitó que si alguna persona tiene información sobre este caso se comunique con los investigadores al 909-370-5000.

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