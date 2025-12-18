Hispano condenado por violencia doméstica y persecución policial en Ventura

Un hispano fue condenado por un incidente de violencia doméstica que involucró a su exnovia y que derivó en una peligrosa persecución policial a alta velocidad por el condado de Ventura.

Jordán Corrales, de 24 años y residente de Oxnard, fue sentenciado este martes por un jurado, según informó la oficina del fiscal de distrito del condado de Ventura.

De acuerdo con las autoridades, la madrugada del 16 de diciembre de 2024, Corrales irrumpió en una casa en la ciudad de Oxnard donde se alojaba su exnovia tras derribar la puerta principal.

En el interior, el hispano confrontó a su exnovia y a su tía, quien, según las autoridades, era ciega. Mientras la tía intentaba proteger a su sobrina, Corrales la apartó de un empujón.

Por el altercado, se pidió la asistencia de las autoridades, pero al momento de escuchar las sirenas de las patrullas, Corrales huyó de la casa y fue localizado por los agentes unas horas después en un vehículo.

Sin embargo, en lugar de entregarse, Corrales provocó una persecución a toda velocidad, cuando en su vehículo viajaban otros dos pasajeros: Alfonso Corrales, de 19 años en ese momento, y Michael Gómez, de 24 años.

Durante la persecución de 15 millas, Corrales superó las 100 millas por hora en medio del tráfico de una mañana de lunes.

El hispano tuvo que conducir peligrosamente para esquivar otros automóviles, e incluso se dirigió hacia el tráfico en sentido contrario. No respetó múltiples luces rojas de semáforos y señales de alto, según documentos judiciales.

Corrales finalmente se detuvo en una zona residencial cerca de Escalon Drive y Outsail Place, en Oxnard, donde los tres ocupantes abandonaron el auto y escaparon a pie.

A Corrales lo encontraron escondido en el patio trasero de una casa, entre un cobertizo y una pared de ladrillos, mientras que los otros dos sujetos también fueron localizados poco después y puestos bajo custodia.

En aquel momento, Corrales estaba en libertad condicional.

“En el momento del delito, Corrales llevaba un monitor de tobillo, que confirmó su ubicación durante toda la noche”, dijeron las autoridades.

Corrales fue condenado este martes por el delito grave de evadir a un agente con desacato deliberado y tres delitos menores: vandalismo, agresión y resistencia a un agente del orden público.

El hispano también admitió varias acusaciones especiales y factores agravantes, incluyendo que tenía una condena previa y se encontraba en libertad condicional cuando ocurrió el delito.

“Las acciones del acusado pusieron a las víctimas, a ciudadanos inocentes y a los dedicados agentes del orden en un peligro inminente y grave“, expresó el fiscal de distrito del condado de Ventura, Rikole Kelly.

“Las condenas de hoy reflejan la responsabilidad por una conducta que podría haber tenido consecuencias catastróficas“, agregó el fiscal.

Se tiene programada una audiencia de sentencia para Corrales el 15 de enero de 2026 en el Tribunal Superior del Condado de Ventura.

