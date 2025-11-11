Persecución policial termina en disparos en Los Ángeles

Oficiales de policía dispararon contra un sospechoso en un vecindario de Pico Rivera la madrugada de este martes después de una persecución en el condado de Los Ángeles, incidente en el que el sujeto logró evadir a las autoridades.

La balacera por parte de oficiales del Departamento de Policía de Montebello ocurrió en el área de Paramount Boulevard, cerca de Maxine Street, junto al Freeway 5, donde una sección de una zona residencial fue acordonada con cinta de precaución.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 a.m. cuando los oficiales perseguían a un sospechoso que conducía de forma peligrosa, según las autoridades de Montebello.

Durante la persecución, los oficiales perdieron el control de su patrulla y chocaron contra un bordillo, mientras el sospechoso lograba darse a la fuga.

Posteriormente, el vehículo del sospechoso fue localizado en el área de Pico Rivera, y según los investigadores, en el momento en que los oficiales se acercaron a pie, el sujeto aceleró y se dirigió hacia ellos, por lo que abrieron fuego.

“Escuchamos varios disparos, quizá entre 15 y 20, y pensamos que era un tiroteo desde un coche o algo así“, declaró a la cadena ABC Alejandro Barajas, vecino de Pico Rivera, quien añadió que él y su familia se despertaron por la balacera.

“Cuando miramos afuera, vimos que le disparaban a un coche que estaba justo afuera de la casa. Luego llegó un montón de policías y así ha estado la cosa desde las 2 de la madrugada”, agregó.

Barajas mencionó que ha sido residente en el vecindario durante 15 años y nunca había tenido una experiencia como la que ocurrió en la madrugada de este martes.

El sospechoso logró escapar a bordo de su vehículo, pero se desconoce si él o su automóvil fueron alcanzados por los disparos.

Ningún oficial de la policía de Montebello sufrió lesiones durante este incidente.

