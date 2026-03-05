Niño hispano muere de paro cardiaco tras practicar fútbol en San Bernardino

Un niño hispano sufrió una muerte repentina por un paro cardiaco tras practicar fútbol en compañía de su equipo el 26 de febrero en San Bernardino.

Platinum IE, un club de fútbol para niños en Inland Empire, publicó en sus redes sociales la noticia del fallecimiento de Adriel Enríquez, de 12 años.

De acuerdo con el entrenador de Adriel, Garrett Blume, el adolescente hispano parecía estar en perfectas condiciones de salud el día de la práctica, antes de fallecer.

“Nos tomó a todos completamente por sorpresa“, declaró Blume, en una entrevista con la cadena de televisión CBS.

Los familiares de Adriel dijeron que, durante el entrenamiento del 26 de febrero, el joven comentó que tenía dificultad para respirar, e instantes después sufrió un desmayo repentino a causa del paro cardiaco que le causó su fallecimiento.

“Adriel era una de las razones por las que empecé a entrenar después de jugar al fútbol“, dijo Blume, exfutbolista profesional.

“Solo chicos como él que, simplemente, bajan la cabeza. Trabajan muy duro, son amables, respetuosos y justos y siempre se preocupan por los demás; así que lo voy a echar de menos”, agregó el entrenador.

La comunidad de fútbol en Inland Empire quedó conmocionada por el fallecimiento del joven hispano de 12 años. Sin embargo, un pediatra consultado por la cadena CBS dijo que los paros cardíacos son comunes.

“De hecho, esta es una de las afecciones más comunes que afectan a nuestros niños. Lo más importante es que es extremadamente poco frecuente, aunque lo estamos observando. Eso significa que podemos hacer algo al respecto”, declaró el Dr. Ilam Shapiro.

Según el Sistema de Salud de Mayo Clinic, entre 1 de cada 50,000 y 1 de cada 80,000 atletas jóvenes fallecen a causa de una muerte súbita cardiaca cada año.

Shapiro dijo que compartir con el médico de su hijo cualquier antecedente familiar de salud cardiaca puede ayudar a prevenir este tipo de eventos.

Adriel se incorporó al club de fútbol en mayo de 2024 y jugaba con el dorsal 23, número que la institución deportiva decidió retirar de forma simbólica como homenaje a Enríquez.

Familiares de los padres de Adriel Enriquez, Brenda y Ricky Enriquez, crearon una página de GoFundMe para solicitar donaciones que ayuden con los gastos funerarios del joven futbolista fallecido.

