Hispana sufre herida durante tiroteo en centro comercial de San Bernardino

Una adolescente hispana sufrió una herida de bala durante un tiroteo que se desató la tarde del domingo en el área de un centro comercial del condado de San Bernardino.

Victoria Hernández, de 14 años, recibió un disparo durante una balacera que estalló por una pelea en el centro comercial Mall of Victor Valley, en la ciudad de Victorville, incidente que fue captado en video.

La joven hispana fue atendida en el lugar del tiroteo y posteriormente se le trasladó urgentemente a un hospital local.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino dijo que el incidente ocurrió aproximadamente a las 6:00 p.m. del 21 de diciembre cuando estalló un pleito entre varios jóvenes en el área cercana al centro comercial.

Por la pelea, uno de los jóvenes implicados sacó un arma de fuego y disparó en el área cercana al cine Cinemark.

Por los balazos, los administradores del centro comercial ordenaron la evacuación de los clientes, que se encontraban en el mall haciendo sus compras navideñas.

Tras la balacera, se observaron las puertas de acceso al complejo de cines con los vidrios estrellados.

Hasta el momento, no quedaba claro el motivo por el que ocurrió el pleito entre los adolescentes y el posterior tiroteo.

Las autoridades no han informado sobre personas arrestadas en relación con el incidente que ocurrió en el Mall of Victor Valley.

La familia de Victoria Hernández creó una página de GoFundMe para solicitar apoyo económico que estará destinado a los esfuerzos de recuperación de la adolescente hispana.

“Ella era una inocente transeúnte que solo estaba allí para ver una película cuando estos adolescentes comenzaron una discusión con otros jóvenes y sacaron armas, lo que desencadenó una balacera”, expresó el padre de Victoria, David Hernández.

En su publicación, David dijo que Victoria tuvo que ser operada de emergencia para que los médicos le extrajeran el proyectil y que se encontraba recuperándose en el hospital.

