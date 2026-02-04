Dos detenidos por la muerte de joven hispano en San Bernardino

Dos sospechosos fueron arrestados en relación con el homicidio de un adolescente hispano, quien murió a balazos el 16 de enero en el condado de San Bernardino.

El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino (SBSD) identificó a los detenidos como Abel Ramírez, de 27 años, y un joven de 16 años, cuyo nombre no se puede divulgar por su edad. Ambos son residentes de Victorville.

Aproximadamente, a las 8:21 p.m. del 16 de enero, Jeremy Rosales fue encontrado con heridas tras una balacera en un vecindario residencial en el área de Glen Canyon Lane y Burwood Avenue, en la ciudad de Victorville, dijeron las autoridades.

Cuando los oficiales llegaron, los sospechosos del tiroteo ya se habían alejado del lugar donde ocurrió el ataque armado.

Rosales, jugador de un equipo de fútbol americano local, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos determinaron que había fallecido.

Según el SBSD, después de las investigaciones, las autoridades identificaron a los dos sospechosos implicados en el homicidio de Rosales, quienes fueron arrestados el 2 de febrero.

Jeremy Rosales era un estudiante atleta del Oak Hills High School y destacado jugador del equipo de fútbol americano de la escuela y del Team Elite Sports Academy, donde era conocido entre sus compañeros y entrenadores como “Tank”.

Elliott Reyes, entrenador de Rosales, dijo que el hispano de 14 años se graduó del Team Elite Sports Academy, en Hesperia, donde conquistó campeonatos nacionales y obtuvo reconocimientos como Jugador del Año.

“Se hizo un nombre en las trincheras porque era una bestia. Trabajó duro en el gimnasio y en el campo de juego. Era el típico estudiante atleta que te encantaría tener en tu programa”, dijo Reyes en una entrevista con la cadena KTLA.

El entrenador expresó que Rosales se encontraba en el vecindario donde vivía el día del tiroteo y mencionó que no era el tipo de persona que buscara meterse en problemas.

“Era un estudiante sobresaliente, un joven bueno y trabajador“, elogió Reyes al profundizar en las virtudes que reunía Jeremy Rosales.

Con el arresto de los dos sospechosos se podrían aclarar las circunstancias que ocasionaron el tiroteo, que por el momento todavía no quedan claras.

Tanto Abel Ramírez como el sospechoso de 16 años están bajo custodia acusados de cargos de asesinato por la muerte de Rosales.

Ramírez fue trasladado al Centro de Detención de High Desert, donde permanece bajo arresto con una fianza de $1 millón de dólares, en tanto que el joven de 16 años está recluido en el Centro de Detención Juvenil de High Desert.

Las autoridades no proporcionaron más detalles en relación con este caso, debido a que la investigación se mantiene en curso.

Se creó una página de GoFundMe para solicitar donaciones en favor de la familia de Rosales para cubrir los gastos funerarios del adolescente.

Si alguna persona tiene información adicional del caso que pueda ser útil para la investigación, debe llamar a la Unidad de Homicidios del SBSD al 909-890-4904.

Para presentar una denuncia anónima, se puede comunicar a We-Tip al 1-800-782-7463, o por Internet en su sitio web en este enlace.

