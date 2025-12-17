Intento de homicidio en San Bernardino: mujer usa fentanilo como arma

Una mujer del condado de San Bernardino fue arrestada bajo sospecha de utilizar fentanilo en un intento por matar a un hombre con el que había sostenido una relación anterior, informaron las autoridades.

En un comunicado de prensa, funcionarios del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino (SBSD) dijeron que los alguaciles acudieron alrededor de las 7:45 a.m. del 12 de diciembre a la cuadra 22200 de National Trails Highway, en Oro Grande, comunidad no incorporada en el desierto de Mojave.

Deputies Arrest Woman for Attempted Murder after She Gave the Victim Fentanyl and Other Drugs https://t.co/sEr6bsMtnm — Victor Valley (@VictorVlyStn) December 16, 2025

Los investigadores informaron que la víctima, un hombre mayor de edad, afirmó que en octubre había sido envenenado con fentanilo y que solo se dio cuenta del hecho durante una discusión con la sospechosa, identificada como Kristy Oliphant, de 47 años y residente de Oro Grande.

Sigue leyendo: DEA incauta más de 1 millón de pastillas de fentanilo en Los Ángeles

“Durante la investigación, los agentes encontraron que la víctima mantenía una relación con la sospechosa. Oliphant acudió a su domicilio y le administró fentanilo y oxicodona sin su consentimiento“, dijo el sheriff del condado de San Bernardino en su comunicado.

Kristy Oliphant, de 47 años, fue arrestada e ingresada en el Centro de Detención de High Desert como sospechosa de intento de asesinato, con una fianza de $1 millón de dólares.

Sigue leyendo: Justicia para hispana y modelo: productor de Hollywood sentenciado a 146 años

Las autoridades del condado de San Bernardino no identificaron al hombre que sufrió el intento de envenenamiento ni la forma en que la mujer obtuvo el fentanilo.

Si alguna persona tiene información relacionada con esta investigación, debe comunicarse con la Estación Victor Valley, del SBSD, al 760-552-6800, o con la oficina del sheriff al 760-956-5001.

Para presentar una denuncia anónima, puede comunicarse con la línea directa de WeTip al 800-782-7463.

Sigue leyendo:

· Padre e hijo hispanos acusados de tráfico de fentanilo y armas en Los Ángeles

· Hispano enjuiciado en primer caso de crimen por fentanilo en Ventura

· Dan $3.3 millones a familia por muerte de hispano en prisión de Orange