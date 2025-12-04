window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

DEA incauta más de 1 millón de pastillas de fentanilo en Los Ángeles

La Administración para el Control de Drogas dijo que la incautación se hizo en octubre en el condado de Los Ángeles en la "Operación América Libre de Fentanilo"

This photo provided by the U.S. Drug Enforcement Administration's Phoenix Division shows some of the 30,000 fentanyl pills the agency seized in one of its bigger busts, in Tempe, Ariz., in August, 2017. The picture shows just one of four plastic containers that were stuffed with the tablets. The Southwest, and Arizona in particular, has become Ground Zero in the nation's fentanyl crisis with plenty of pills and powder staying behind after the drug is repackaged and sent on to New York and other U.S. destinations. Stamped with "M" and "30" like the pain medication oxycodone, the fentanyl-laced pills showed up in recent years as the Sinaloa cartel's newest product. (Drug Enforcement Administration via AP)

La DEA llevó a cabo en octubre un operativo nacional contra el fentanilo. Crédito: Drug Enforcement Administration | AP

Avatar de Ricardo Roura

Por  Ricardo Roura

Autoridades federales antidrogas informaron que se incautó más de 1 millón de pastillas de fentanilo falsificadas en el condado de Los Ángeles en un mes.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) dijo este miércoles que la oficina de campo en Los Ángeles confiscó 1,027,206 pastillas de fentanilo falsificado durante octubre en Los Ángeles, como parte de una operación de control selectivo que se está llevando a cabo en otras ciudades del país.

Además de las pastillas, la DEA aseguró 156.5 libras de polvo de fentanilo, 2,156 libras de metanfetamina, 329 libras de cocaína, tres máquinas para prensar pastillas, 15 armas de fuego y $28,852,441 dólares en el mismo periodo.

Sigue leyendo: DEA reporta disminución en la letalidad del fentanilo tras cambios en los cárteles de droga

La División de Campo de Los Ángeles de la DEA fue una de las 23 en Estados Unidos y siete en el exterior que participaron en lo que el gobierno federal denominó “Operación América Libre de Fentanilo”, que se llevó a cabo en octubre.

“Un Estados Unidos libre de fentanilo está al alcance gracias a una mayor aplicación de la ley, educación, concientización y prevención“, dijo el agente especial a cargo de la División de Campo de la DEA en Los Ángeles, Brian Clark, en un comunicado de prensa.

Sigue leyendo: Son estadounidenses y no inmigrantes los que cruzan y distribuyen la droga en Estados Unidos

Todos desempeñamos un papel fundamental en la lucha contra el fentanilo. Hemos logrado avances sustanciales, pero no podemos detenernos ahora”, agregó.

Las autoridades federales no informaron si hubo sospechosos arrestados relacionados con la incautación de las pastillas de fentanilo.

Sigue leyendo: Justicia para hispana y modelo: productor de Hollywood sentenciado a 146 años

La DEA informó que, hasta el 1 de diciembre, la agencia había incautado más de 45 millones de pastillas de fentanilo y más de 9,320 libras de polvo de fentanilo.

