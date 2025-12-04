DEA reporta disminución en la letalidad del fentanilo tras cambios en los cárteles de droga

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó que las medidas implementadas contra los cárteles de la droga mexicanos, especialmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han resultado en una disminución de la letalidad del fentanilo que se trafica hacia Estados Unidos.

Según un informe reciente, las dosis de fentanilo en el mercado han experimentado una notable reducción en su peligrosidad en comparación con los niveles de 2023.

Disminución de la letalidad del fentanilo

Según los análisis de laboratorio realizados por la DEA, solo el 29% de las pastillas de fentanilo incautadas en 2025 contenían una dosis potencialmente letal, una caída significativa respecto al 76% registrado en 2023.

Esta disminución en la letalidad es vista como un cambio directo en las prácticas de los cárteles, que parecen haber modificado su método de fabricación y distribución del fentanilo para reducir la potencia de las dosis, posiblemente para adaptarse a las presiones de las autoridades.

La DEA también reportó que la pureza del polvo de fentanilo ha disminuido considerablemente. En 2025, el polvo incautado contenía un 10.3% de pureza, una baja considerable frente al 19.5% registrado en 2023. Esta reducción ha generado un descenso en las muertes asociadas a las drogas sintéticas, especialmente comparado con el auge de muertes por fentanilo en 2020.

Diversificación de las operaciones de los cárteles

A pesar de la disminución en la letalidad, la DEA subraya que los cárteles han diversificado sus operaciones como parte de un esfuerzo por minimizar los riesgos legales y maximizar las ganancias.

“La diversificación de operaciones y la codicia han llevado a los cárteles a adaptarse, no solo produciendo fentanilo menos potente, sino también aumentando el tráfico de fentanilo en polvo y la producción nacional de pastillas”, declaró la DEA en su informe.

El tráfico de fentanilo en polvo ha aumentado notablemente, y los cárteles están concentrando más esfuerzos en producir pastillas dentro de Estados Unidos, lo que representa un cambio importante en sus métodos de distribución. En lo que va de 2025, se han incautado más de 45 millones de pastillas y 9,000 libras de fentanilo en polvo, lo que equivale a la retirada de aproximadamente 347 millones de dosis del mercado ilegal.

Iniciativa “América libre de fentanilo”

Para contrarrestar el impacto de estas sustancias, la DEA lanzó el 3 de diciembre la campaña “América libre de fentanilo”. Esta iniciativa tiene como objetivo concientizar a la población estadounidense sobre los peligros del fentanilo, que ha causado más de 320,000 muertes en el país desde 2021. La campaña también busca reducir tanto la oferta como la demanda de esta droga mortal.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que las acciones de la agencia se están intensificando para desmantelar las redes que operan fuera de Estados Unidos y que alimentan la crisis del fentanilo. “Estamos trabajando con mayor rapidez para desmantelar las redes internacionales y empoderar a nuestros aliados para que se unan a la lucha”, aseguró Cole.

Además de las acciones contra los cárteles, la campaña se centra en educar y brindar apoyo a las personas afectadas por la crisis del fentanilo, proporcionando recursos de prevención y protección para las comunidades de EE. UU.

