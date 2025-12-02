Joaquín Guzmán López entregará 80 millones de dólares a EE.UU. como parte de su acuerdo

Luego de que Joaquín Guzmán López se declaró culpable de narcotráfico ante una Corte de Chicago, se dieron a conocer varios de los compromisos que cumplirá el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán como pate del acuerdo con la justicia estadounidense.

Uno de ellos es la entrega de 80 millones de dólares, es decir, parte de la fortuna que amasó durante años como uno de los líderes del grupo criminal “Los Chapitos”, según informó AFP.

Dicha cantidad de dinero es igual a la suma que su hermano Ovidio Guzmán se comprometió a pagar a EE.UU. en su acuerdo de julio pasado. Cabe señalar que esa confiscación no sustituye multas o sanciones adicionales que podrían imponerse al dictarse sentencia.

La información fue obtenida del documento oficial del acuerdo presentado ante la jueza Sharon Johnson Coleman, donde se detalla la participación del acusado en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y coordinación logística para el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, el acuerdo judicial establece la obligación de entregar información periódica y fidedigna sobre sus ingresos, gastos y patrimonio, tanto durante el periodo de encarcelamiento como tras el cumplimiento de la condena, si existiera sentencia pendiente, multa o proceso abierto.

Además, “El Güero” aceptó que podrá ser expulsado automáticamente de EE.UU. tras cumplir su sentencia, y renunció por escrito a apelar, impugnar o revertir la expulsión o el acuerdo, salvo en circunstancias extraordinarias muy específicas.

Por último, Guzmán López deberá testificar y aportar información en procesos relacionados con la estructura criminal a la que se le asocia, sin posibilidad de retractarse ni impugnar el contenido del acuerdo salvo en situaciones muy específicas, como asesoría legal ineficaz o consentimiento no voluntario.

