Posponen audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”

La audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue reprogramada nuevamente y esta vez se fijó para el próximo 1 de diciembre.

Aunque en un principio estaba programada para el 15 de septiembre del presente año en Chicago, posteriormente fue aplazada para el 13 de noviembre de 2025.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer una nueva fecha para que el hijo de El Chapo se presente ante la jueza Sharon Johnson Coleman, quien lleva el caso.

Joaquín Guzmán López enfrenta múltiples cargos federales, entre los que destaca narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y posesión de armas ante la Corte del Distrito Norte de Illinois.

No se solicitará la pena de muerte en su contra, según informó el gobierno de Estados Unidos con anterioridad.

La captura que desató una guerra

El aplazamiento de la audiencia podría apuntar a una estrategia para reforzar la defensa y afinar los detalles del posible acuerdo.

Joaquín Guzmán López fue detenido en julio de 2024 en Estados Unidos, con lo que en un inicio se consideró una entrega.

Las autoridades de Estados Unidos ofrecían hasta 5 millones de dólares por información para su captura.

La detención del hijo de “El Chapo”, junto con Ismael “El Mayo” Zambada, desató una ola de violencia en Sinaloa, pues ambas facciones del Cártel de Sinaloa comenzaron a enfrentarse, causando bloqueos carreteros y enfrentamientos armados.

