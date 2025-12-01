Joaquín Guzmán López se declara culpable de narcotráfico tras acuerdo con fiscales

Joaquín Guzmán López siguió los pasos de su hermano Ovidio Guzmán López para declararse culpable de delitos por narcotráfico, lo que permite evitar juicio bajo un acuerdo con fiscales federales.

“Culpable”´, se declaró el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán ante la jueza Sharon Johnson Coleman.

Entre las acusaciones que enfrenta Joaquín Guzmán López en Estados Unidos se encuentran tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión de armas de fuego y producción, distribución y tráfico de fentanilo.

Sin embargo, el miembro de “Los Chapitos” se declaró culpable de dos cargos de tráfico de drogas y lidera una empresa criminal en forma continua.

No queda claro cómo será la colaboración de “El Güero” con fiscales, pero ha estado bajo la lupa pública al ser señalado por ayudar a autoridades estadounidenses a detener a Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Ambos fueron arrestados en El Paso, Texas, luego de que una avioneta privada viajara desde Sinaloa.

El caso de Zambada se desarrolla en la Corte de Distrito Este en Nueva York, donde se declaró culpable el 25 de agosto pasado.

Este diario cuestionó a la fiscal general Pamela Bondi sobre cómo Zambada fue trasladado a EE.UU., pero ella no quiso ofrecer detalles.

“Primero, queremos agradecer a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para llevar a todos estos líderes de cárteles ante la justicia”, dijo entonces Bondi en conferencia. “No vamos a comentar sobre los detalles de ninguna investigación en particular, pero bajo la dirección de Donald Trump, hemos llevado a más líderes de cárteles ante la justicia que cualquier otra administración en la historia de este país”.

