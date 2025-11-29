Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, acepta declararse culpable de narcotráfico en EE.UU.

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero’” e hijo del narcotráficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable de un cargo de tráfico de drogas en una Corte de Estados Unidos.

Así lo detalla un documento judicial que se entregó a la Corte Federal del Distrito Norte de Chicago, Illinois, que posteriormente fue difundido en redes sociales.

“La audiencia presencial de revisión programada para el 1/12/2025 a la 1.30 p.m. ha sido convertida ahora en una audiencia de cambio de declaración”, señala la minuta entregada a la jueza Sharon Johnson Coleman.

Esta decisión se da tras varios aplazamientos de la audiencia, y luego de que el pasado 30 de julio, el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa se había declarado no culpable en Chicago.

Joaquín Guzmán López logra oficialmente acuerdo con fiscales federales.

👉🏽 ¿Algún día se sabrá de verdad sobre cómo gestó la traición a Ismael “El Mayo” Zambada? pic.twitter.com/30Ijnn1TKT — Jesús García 🐦 (@JesusGar) November 28, 2025

En esa misma Corte su hermano Ovidio Guzmán tomó una decisión similar en julio pasado. Joaquín Guzmán López enfrenta cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego, entre otros.

El pasado 10 de noviembre se anunció que la audiencia de Guzmán López, líder de “Los Chapitos” se aplazó del 13 de noviembre al 1 de diciembre.

Esta es la tercera vez que se pospone esta audiencia, que ya se aplazó del 15 de julio al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 13 de noviembre.

Joaquín López Guzmán, quien el 25 de julio de 2024 llegó a un aeropuerto en el estado de Nuevo México en un avión privado y acompañado de Ismael “El Mayo” Zambada, también está buscando llegar a un arreglo con el Departamento de Justicia.

De esta manera, y al igual que su hermano Ovidio, podría traicionar a la fracción de “Los Chapitos”, comandada por sus hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, para convertirse en testigo protegido y evitar ser sentenciado a cadena perpetua por los delitos de los que se le acusa

El pasado julio, Ovidio Guzmán López se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, cuyos términos no fueron divulgados.

Sigue leyendo:

– Posponen audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

– EE.UU. no buscará la pena de muerte para Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.