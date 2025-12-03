Exalcaldesa mexicana lanzó un libro donde relata supuestas amenazas tras una reunión con narcos

La exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, reapareció públicamente el pasado domingo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar La Trampa Perfecta, obra en la que relata cómo la difusión de un video que la mostraba reunida con un presunto líder criminal fracturó su trayectoria política y la obligó a guardar silencio durante dos años.

Hernández describió la publicación como un ejercicio para recuperar su voz tras un periodo marcado por amenazas, miedo y presión mediática. “Me callé por miedo. No porque fuera cierto lo que decían, sino porque sabía que cada palabra podía ser usada como un arma en mi contra”, dijo ante el público, al explicar por qué eligió no responder de inmediato a la grabación que circuló en redes sociales.

La exalcaldesa afirmó que la reunión mostrada en el video —registrada, según dijo, como parte de gestiones para reducir la violencia en la región— fue preparada como una trampa. Explicó que hubo dos intermediarios, entre ellos un sacerdote católico, y que el encuentro se realizó con quien encabezaba un grupo de policías comunitarias en Guerrero. “Comprendí que querían sacarme del estado. Me ofrecieron incluso una casa para que me llevara a mis hijos”, señaló.

Hernández negó haber pactado con organizaciones delictivas y aseguró que las imágenes se editaron de forma parcial. Indicó que incluso los mensajes colocados por un grupo criminal en San Mateo, tras dejar cuerpos decapitados, confirmaban que no existió acuerdo alguno. “Decían ‘cuándo será el siguiente desayuno’, no ‘cuándo cumples lo pactado’. No hubo pacto”, insistió.

En la presentación, realizada junto al periodista J. Jesús Lemus, la exalcaldesa recordó que Guerrero vive desde hace décadas un escenario donde policías comunitarias, grupos rurales y organizaciones armadas operan sin regulación clara, lo que ha normalizado encuentros y solicitudes de paso para transitar por zonas controladas. Aseguró que ese contexto fue utilizado en su contra y que su caso ejemplifica el miedo que enfrentan miles de habitantes del estado. “En Guerrero, la verdad no siempre libera: a veces condena, a veces mata”, afirmó.

La exfuncionaria también habló sobre el impacto político de la filtración. La polémica estalló en pleno proceso interno por la candidatura al Senado y derivó en su suspensión temporal de Morena. Sostuvo que la campaña de desprestigio tenía el objetivo de expulsarla de la vida pública y que, pese a ello, concluyó su administración municipal “con responsabilidad” a pesar de las presiones del crimen organizado.

La Trampa Perfecta, destacó, no persigue revancha política ni responde a una coyuntura electoral. Hernández dijo que el libro reúne fechas, mensajes y testimonios inéditos para exponer su versión de los hechos y denunciar la violencia política de género de la que se considera víctima. “No lo escribí por gusto, sino porque ya no podía seguir cargando sola con el silencio”, expresó.

