Conmoción en San Bernardino por muerte de hispano de 14 años

Residentes de una comunidad del condado de San Bernardino están de luto por la muerte a balazos de un hispano de 14 años, quien era un destacado jugador de un equipo de fútbol americano local.

Jeremy Rosales, de 14 años, fue víctima de un tiroteo que ocurrió poco antes de las 8:30 p.m. del 16 de enero cerca de la intersección de Glen Canyon Lane y Burwood Avenue, en un vecindario junto a la Mojave Vista Elementary School of Cultural Arts, en la ciudad de Victorville.

Homicide Detectives Investigating a Fatal Shooting that Claimed the Life of a Teen Boy in Victorville https://t.co/VAUMNBvUWV — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) January 18, 2026

“Los alguaciles llegaron y encontraron a Jeremy Rosales, un joven de 14 años, en la calle con heridas de bala. Rosales fue trasladado a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto”, dijeron los investigadores del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino (SBSD).

La noche del tiroteo, alguaciles del SBSD bloquearon calles cercanas al campus de la escuela primaria y a un parque del mismo nombre, mientras se desplegaba una fuerte presencia policial en el área residencial.

El caso fue tomado por la División de Investigaciones Especializadas, Detalle de Homicidios, del SBSD, que no ha proporcionado información sobre las circunstancias que provocaron el tiroteo, o una descripción de algún sospechoso o sospechosos potenciales.

“No se ha realizado ningún arresto y, lamentablemente, no se ha publicado nada más. En cuanto podamos, les daremos una actualización”, dijeron este lunes funcionarios del SBSD.

Amigos de Jeremy crearon una página de GoFundMe para solicitar donaciones que se entregarán a la familia de Jeremy para hacer frente a los gastos funerarios tras la pérdida del adolescente.

En la publicación, se menciona que el joven de 14 años era llamado cariñosamente “Tank” por sus compañeros de equipo y entrenadores de la Team Elite Sports Academy y Oak Hills High School.

“Se hizo un nombre en las trincheras porque era un crack. Trabajaba duro en el gimnasio y en el campo. Era el típico estudiante atleta que te encantaría tener en tu programa”, dijo el coach Elliott Reyes en una entrevista con la cadena KTLA.

Reyes fue entrenador de Rosales cuando el adolescente hispano se graduó de la Team Elite Sports Academy, en Hesperia, donde Rosales ganó campeonatos nacionales y recibió elogios por su desempeño en el campo de juego.

“Como entrenador, es muy duro ver cosas como esta. Jeremy, sin duda, nadie se merece algo así. La comunidad está devastada. Nuestros entrenadores y padres se quedaron sin palabras”, agregó Reyes.

El coach mencionó que Jeremy era un adolescente que prefería estar en su casa antes que ser el tipo de joven que se mete en problemas.

“Era un estudiante sobresaliente, un joven trabajador y bueno. Así que espero de verdad que atrapen a quien haya hecho esto, y que lo hagan pronto”, dijo.

De acuerdo con una publicación en las redes sociales, la comunidad de Hesperia tenía programada para las 7:30 p.m. de este lunes una vigilia con velas en memoria de Jeremy Rosales.

Las autoridades solicitaron que si alguna persona tiene información que pueda ayudar en las investigaciones, se comunique a la Unidad de Homicidios del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino al 909-890-4904.

Para presentar una denuncia de forma anónima, debe llamar a la línea directa de WeTip al 800-782-7463 o por Internet en su sitio web en este enlace.

