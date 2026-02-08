Ciclista hispano muere atropellado en San Bernardino

Un ciclista hispano murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga, informaron las autoridades en el condado de San Bernardino.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Colton identificó a la víctima como Sinahi Moisés García, de 27 años y residente de la ciudad de Corona.

Las autoridades dijeron que el ciclista hispano falleció en el lugar donde ocurrió el atropello debido a las lesiones.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 4:00 a.m. del viernes 6 de febrero en el área de la intersección de Riverside Avenue y Key Street, en la ciudad de Colton.

Cuando llegaron los oficiales de policía, encontraron al ciclista atropellado, mientras que el conductor involucrado había escapado del lugar.

Los servicios médicos que respondieron a la emergencia determinaron que el hispano ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado muerto en el incidente tipo hit and run.

No se proporcionaron más detalles relacionados con el percance, ya que se mantiene bajo vigilancia por elementos del Equipo de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Colton.

Se solicitó que si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, se comunique con el oficial A. Jacobson, del Departamento de Policía de Colton, al 909-370-5000, o por correo electrónico a ajacobson@coltonca.gov.

Para presentar una denuncia de forma anónima, se puede comunicar a We-Tip al 1-800-782-7463, o por Internet en su sitio web en este enlace.

