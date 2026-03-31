Adolescente y conductor hispanos fallecen en accidente automovilístico en Anaheim

Un adolescente y un conductor inocente, ambos hispanos, fallecieron en un accidente automovilístico que ocurrió la madrugada de este martes en Anaheim, en el condado de Orange.

El percance ocurrió poco antes de la 1:00 a.m. en el área de la intersección de Anaheim Boulevard y Lincoln Avenue, informó el Departamento de Policía de Anaheim (APD).

De acuerdo con el APD, los oficiales vieron un automóvil sedán Infiniti plateado, cuyo conductor manejaba de forma errática, alrededor de las 12:45 a.m.

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Según las autoridades, en el momento en que los oficiales intentaron dar alcance al automóvil, el conductor apagó las luces y se dio a la fuga.

“Uno de nuestros agentes vio un sedán Infiniti plateado conduciendo de forma errática en la zona de Cypress Street y Harbor Boulevard, que está a solo un par de cuadras”, dijo el sargento Matt Sutter, del APD.

“Nuestros agentes intentaron alcanzar el vehículo para detenerlo, pero el conductor apagó las luces, escapó y no logramos alcanzarlo”, agregó el oficial.

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De acuerdo con los investigadores, los oficiales en ningún momento iniciaron una persecución oficialmente. Momentos después de perder de vista el vehículo, el conductor no respetó una luz roja de semáforo y colisionó contra otros tres automóviles.

En uno de los vehículos involucrados, un Toyota Camry rojo, era conducido por el hispano Alberto Viveros, de 70 años, quien murió por las heridas en el lugar donde ocurrió el percance.

Según familiares de Viveros, en el momento del accidente, el hispano viajaba de regreso a su casa tras salir de su trabajo.

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Los familiares se enteraron del percance cuando las hijas de Viveros pasaron en automóvil por el lugar y reconocieron el Toyota Camry de su padre.

“Él (Viveros) les había dicho que les enviaría un mensaje tan pronto como llegara a su casa, pero nunca recibieron el mensaje. Pasaron por el lugar y lo identificaron. Luego, otra hermana, que vivía con él, vino a ver qué pasaba y encontró su auto”, dijo la sobrina de Viveros, Laura Reyes.

En el accidente también murió Andrew Joseph Sánchez, un estudiante de 14 años de la Anaheim High School, que viajaba en el asiento del copiloto del Infiniti, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

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Las autoridades dijeron que el Infiniti era conducido por un joven de 19 años, quien está hospitalizado en condición crítica. En el asiento trasero del vehículo también viajaban otros dos adolescentes, quienes se recuperan del percance en un hospital.

El APD informó que está trabajando para determinar el motivo por el que el conductor del Infiniti se dio a la fuga y si el alcohol o las drogas fueron factores que influyeron en el accidente.

Las autoridades dijeron que las tres personas que viajaban en los otros dos automóviles involucrados solo sufrieron lesiones leves.

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El Departamento de Policía de Anaheim también dijo que se estaba revisando el video del accidente, que fue captado por las cámaras de seguridad de la ciudad instaladas en la zona.

Los familiares de Viveros crearon una página de GoFundMe para recibir donaciones que les ayuden a cubrir los gastos funerarios del hombre hispano.

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