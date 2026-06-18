Agentes de la DEA detienen a seis personas en operativo antidrogas en Los Ángeles

Al menos seis personas fueron detenidas durante un operativo antidrogas que agentes de la Administración para el Control de las Drogas (DEA) llevaron a cabo la noche de este miércoles en MacArthur Park, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Alrededor de las 8:00 p.m., los agentes federales de la DEA y oficiales del LAPD irrumpieron en el área de MacArthur Park, en la que fue la tercera redada desde mayo en la zona.

LAPD News: " The LAPD is currently assisting our federal partners in a joint narcotics enforcement operation in the MacArthur Park area. This operation is focused solely on drug related criminal activity. There is no connection to immigration enforcement. " — LAPD PIO (@LAPDPIO) June 18, 2026

De acuerdo con la DEA, en el operativo que se ejecutó este miércoles participaron más de 100 agentes federales.

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Las fuerzas de la ley se desplegaron por todo el parque, donde detuvieron a varias personas, algunas de ellas arrestadas, mientras se registraban zonas conocidas por actividades ilegales de distribución y consumo de narcóticos.

El operativo de este miércoles formó parte de la segunda fase de la operación denominada “Liberen MacArthur Park”, que comenzó a llevarse a cabo en mayo.

La operación “Liberen MacArthur Park” tiene como objetivo desarticular la venta de fentanilo, metanfetamina y otros narcóticos ilegales.

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Además de atacar la venta de drogas, las agencias federales y de la ciudad de Los Ángeles también persiguen a los traficantes y a las redes criminales que se han apoderado de MacArthur Park para llevar a cabo sus acciones ilegales.

Las autoridades dejaron en claro que el operativo de este miércoles se centró exclusivamente en el combate contra el narcotráfico y no tuvo ninguna relación con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Funcionarios de la DEA aseguraron que el objetivo no se limita al arresto de narcotraficantes, sino a establecer una presencia policial permanente para que los residentes sepan que los agentes pueden presentarse en cualquier momento del día o de la noche.

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El Departamento de Justicia ya había calificado a MacArthur Park como uno de los sitios de venta de narcóticos al aire libre más activo de la región.

“Seguimos comprometidos con mantener a nuestras comunidades seguras e informadas mientras continúa esta operación”, dijo el LAPD en una publicación en las redes sociales.

En mayo, un importante despliegue de agentes de la DEA y del Departamento de Policía de Los Ángeles en MacArthur Park tuvo como resultado el arresto de 18 sospechosos de narcotráfico, mientras que una segunda redada se llevó a cabo a principios de junio.

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Las autoridades aseguraron que se pueden esperar más operativos en las próximas semanas debido a que forman parte de acciones contra las drogas a largo plazo.

Una tercera fase, que se llevará a cabo más adelante, se concentrará en conseguir que las personas que luchan contra la adicción tengan acceso a tratamientos.

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