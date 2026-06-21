LAPD publica videos del tiroteo en que murió un perro en Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) publicó los videos de las cámaras corporales de los oficiales involucrados en el tiroteo en el que murió la mascota de una residente que celebraba la coronación de los New York Knicks la noche del 13 de junio en Canoga Park.

Los videos (que contienen escenas que algunos espectadores pueden encontrar perturbadoras) captan los momentos previos al tiroteo, cuando los oficiales del LAPD piden a la dueña del perro que lo sujetara.

Los oficiales del LAPD respondieron al los reportes de una residente que se comunicó al 911 por los gritos provenientes de una unidad en un complejo de apartamentos en Jordan Avenue.

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El incidente terminó en tragedia cuando uno de los agentes disparó y mató a un perro mestizo de golden retriever y caniche llamado Jameson.

De acuerdo con testigos, la propietaria del perro, identificada como Marie, estaba celebrando la coronación de los Knicks en la NBA.

Activistas y defensores de los derechos de los animales se congregaron frente a la sede del LAPD, en el centro de Los Ángeles, para exigir la publicación de la grabación de las cámaras corporales de los oficiales involucrados, con el argumento de una mayor transparencia por parte del LAPD.

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En un comunicado a través de su abogado, la familia propietaria de Jameson dijo que los oficiales acudieron para una visita de bienestar y que la persona que llamó al 911 no reportó un incidente de violencia, ni una pelea ni un conflicto doméstico.

“La persona que llamó afirmó repetidamente que no vio nada y simplemente solicitó que alguien verificara el bienestar de Marie Marseille”, se explicó en el comunicado.

Se hizo mención de que la mujer estaba sola en el apartamento y se mostró cooperativa cuando los oficiales del LAPD acudieron a su apartamento a quienes les aseguró que su perro no era peligroso.

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“Sin embargo, el oficial que disparó parece haber tenido su arma desenfundada prácticamente desde el inicio del encuentro. La tenía desenfundada antes de que Jameson saliera. La tenía desenfundada mientras Jameson estaba dentro del apartamento”, dijo la familia en su comunicado.

“A lo largo el encuentro, el oficial usó repetidamente lenguaje soez, se centró en el tamaño del perro y mostró una actitud agresiva durante lo que se suponía que era una verificación de bienestar”, añadió.

De acuerdo con la familia, el video planteó una pregunta inquietante: si la decisión de usar fuerza letal ya se había tomado antes de que se hiciera cualquier esfuerzo significativo por evaluar objetivamente la situación, reducir la tensión del encuentro, así como establecer distancia o considerar alternativas.

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“Lo más alarmante de todo es que, al parecer, Marie se encontraba en la línea de fuego del oficial o muy cerca de ella cuando se realzaron los disparos. Afortunadamente, Marie Marseille está viva. Una simple visita para comprobar su estado podría haberse convertido en una tragedia”, expresó la familia.

Los familiares reiteraron que Jameson no era objeto de ninguna queja y tampoco representaba una amenaza para la comunidad.

Vecino pide disculpas por llamar al 911

El vecino que llamó al 911 durante lo que creía que era una emergencia relacionada con el bienestar, dijo sentirse responsable de la muerte de Jameson.

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El residente, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, aseguró que ha tenido dificultades en los días posteriores al incidente, por lo que pidió disculpas públicamente.

“Me siento responsable de lo sucedido. Lo siento mucho, nunca quise que ocurriera nada malo. Creí que estaba haciendo lo correcto”, declaró en una entrevista con la cadena ABC.

El hijo de la dueña describió a Jameson como un perro enérgico, pero no violento.

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Una campaña creada en GoFundMe para apoyar a los propietarios de Jameson recibe donaciones en memoria de la querida mascota. Para la mañana de este domingo, se habían recibido más de $235,000 dólares.

El incidente se mantiene bajo investigación por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

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