Mujer hispana de 20 años fallece por bala perdida en Los Ángeles

Una mujer hispana de 20 años falleció víctima de una bala perdida que atravesó la habitación donde dormía la madrugada de este domingo en el vecindario de Vermont, en el sur de Los Ángeles.

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles identificó a la mujer como María Barrios Ventura, quien perdió la vida en la habitación de su casa, ubicada en la cuadra 400 de West 103rd Street.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que el incidente fue reportado aproximadamente a las 3:30 a.m. del domingo.

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De acuerdo con testigos, sospechosos no identificados accionaron armas de fuego, y una de las balas traspasó la ventana de la habitación donde Barrios Ventura se encontraba durmiendo.

Los servicios de emergencia determinaron que María Barrios falleció en su habitación después de recibir el impacto de un proyectil.

“El balazo le entró en la cabeza y falleció“, declaró Omar Misael Bail, pareja de Barrios Ventura, en una entrevista con la cadena Telemundo.

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La pareja dormía junto a su bebé de un año y nueve meses en el momento en que la mujer hispana fue impactada por la bala perdida.

“Una bala perdida pasó por acá y le pegó a la que era mi mujer, e incluso, fueron siete tiros, y dos pegaron acá. Ella falleció como a los 10 minutos“, agregó Bail.

Según Bail, otra de las balas impactó a unas pulgadas de donde él se encontraba durmiendo, mientras que otro disparo golpeó un automóvil Tesla que estaba estacionado a un costado de su departamento.

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La parea de la víctima aseguró que se trata de un área donde se practica la prostitución, por lo que es frecuente que ocurran balaceras e incidentes de violencia.

El Departamento de Policía de Los Ángeles inició una intensa búsqueda de los responsables de la balacera, sin que hasta este martes se tengan sospechosos arrestados en relación con este incidente.

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