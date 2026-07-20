Entre balazos, incendio y un muerto termina atrincheramiento en Los Ángeles

Entre disparos, un incendio y la muerte de un hombre terminó un incidente de atrincheramiento que se prolongó por varias horas este domingo en una vivienda en Woodland Hills, en Los Ángeles.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió aproximadamente a las 3:15 p.m. cuando la esposa del sospechoso acudió a la estación Topanga, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), para presentar una denuncia de que había sido golpeada y violada por su esposo.

Posteriormente, los oficiales acudieron a la casa de la pareja, en la cuadra 5700 de Owensworth Avenue, en el complejo Warner Woodlands Two, cerca de la intersección de Topanga Canyon Boulevard y Burbank Boulevard.

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Cuando los oficiales de la policía de Los Ángeles intentaron contactar al esposo, el sujeto se negó a salir de la casa.

Los investigadores dijeron que, debido a que los registros mostraban que era propietario de armas y se encontraba en posesión de un arma, se solicitó la presencia de un escuadrón SWAT.

Cuando se desarrollaba el atrincheramiento, en un momento comenzó un incendio en la casa donde se encontraba el sospechoso.

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El incidente ocurrió en una casa que forma parte de un complejo de tres viviendas adosadas, y cuando estallaron las llamas, se propagaron a las otras propiedades, que previamente habían sido evacuadas, según dijo el LAPD.

Los equipos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), que se encontraban en el lugar desde que se reportó el incidente, no pudieron combatir el incendio inicialmente porque escuchaban el sonido de las municiones explotando por el fuego.

Después de que los bomberos sofocaron el incendio, los detectives encontraron restos humanos en el interior de la casa, y todo indicaba de que se trataban del sospechoso atrincherado.

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No quedaba claro si el incendio fue provocado por el hombre responsable del caso de atrincheramiento.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no ha informado la identidad del sospechoso.

Si usted o alguien que conoce ha sido víctima reciente de violencia doméstica, hay ayuda disponible. El condado de Los Ángeles cuenta con una línea directa a la que puede llamar al 1-800-978-3600. También puede comunicarse con una línea directa nacional al 1-800-799-7233.

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