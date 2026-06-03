Sospechoso de toma de rehenes es abatido por agentes del FBI en California

Un hombre fue abatido a tiros la madrugada de este miércoles por agentes del FBI después de mantener rehenes en el interior de un edificio de la ciudad de Bakersfield, en el condado de Kern.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Bakersfield (BPD) informó que el sospechoso falleció en un tiroteo, que ocurrió en un edificio en el centro de la ciudad que alberga una sucursal bancaria y una oficina del distrito escolar local.

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El enfrentamiento terminó alrededor de las 4:20 a.m., aproximadamente 12 horas después de que el BPD recibiera los primeros informes sobre el incidente.

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El incidente comenzó la tarde de este martes cuando los oficiales del BPD respondieron a una llamada en relación con una presunta amenaza de bomba en el edificio del Chase Bank.

De acuerdo con las autoridades locales, el sospechoso se atrincheró en el interior del edificio, donde retuvo a varias personas como rehenes. Un poco más tarde, el hombre liberó a dos de las personas tras negociaciones.

Un escuadrón SWAT respondió a la emergencia en Bakersfield. Crédito: David Dennis | AP

Personas que se encontraban en edificios cercanos, incluidos el Ayuntamiento y la jefatura de policía, fueron evacuadas, mientras que algunas carreteras también fueron cerradas debido al incidente del atrincheramiento con toma de rehenes.

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Los oficiales del BPD establecieron un perímetro alrededor de la zona, con la advertencia al público de que se mantuvieran alejados del lugar.

Un equipo de negociación de crisis del Departamento de Policía de Bakersfield estableció comunicación telefónica con el sospechoso.

“Tenemos a nuestra disposición todos los recursos necesarios para lograr una resolución lo más segura posible”, declaró este martes el sargento del BPD, Eric Celedon, mientras se estaba llevando a cabo el incidente.

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Un portavoz del banco JPMorgan Chase dijo que la sucursal bancaria está en la planta baja del edificio, el cual estaba vacío.

No estaba claro el número de rehenes que fueron retenidos por el sospechoso en el interior del edificio ni cómo el sujeto logró ingresar con un presunto artefacto explosivo. Todos los rehenes fueron rescatados sanos y salvos.

El BPD no ha proporcionado detalles sobre las acciones específicas que llevaron a los agentes del FBI a dispararle al sospechoso la madrugada de este miércoles.

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