Hispano arrestado tras atrincherarse diez horas en Los Ángeles

Un hispano buscado por intento de asesinato de un alguacil del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) fue arrestado la madrugada de este lunes tras atrincherarse por casi diez horas, con el rescate de una mujer rehén, en Beverly Hills.

Osvaldo del Río fue identificado como presunto responsable de atropellar a un alguacil de Los Ángeles en un vehículo de un servicio de transporte compartido, quien permanece bajo custodia con una fianza de $1 millón de dólares por intento de asesinato.

Aunque el atrincheramiento comenzó desde la tarde de este domingo, el incidente se originó alrededor de las 3:00 a.m. del domingo, cuando alguaciles del LASD contactaron al sospechoso cerca de 104th Street y Hawthorne Boulevard, en los límites de Inglewood y la zona no incorporada de Lennox.

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“Los alguaciles fueron a detener al sospechoso, pero ocurrió un forcejeo y finalmente el hombre escapó en su vehículo, atropellando a un agente“, declaró la oficial Tracy Koerner, del LASD, en una entrevista con la cadena KTLA.

Aproximadamente a la 1:30 p.m. del domingo, un lector automático de matrículas en Beverly Hills notificó al Departamento de Policía de Beverly Hills (BHPD) sobre la ubicación del vehículo gris del presunto responsable del atropello.

Cuando los policías intentaron detener al hispano, se originó una breve persecución, que finalizó en un accidente en la intersección de South Robertson Boulevard y Burton Way.

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En ese momento, el sospechoso se atrincheró en el interior del vehículo, por lo que se solicitó la intervención de la Oficina de Operaciones Especiales del LASD.

Durante gran parte del incidente de atrincheramiento, una mujer, cuya relación con Del Río no quedó aclarada de forma inmediata, estuvo retenida como rehén, pero logró salir ilesa la noche del domingo.

A pesar del rescate de la mujer, el hispano permaneció atrincherado dentro del vehículo durante una hora más, hasta que el Departamento de Policía de Beverly Hills confirmó a las 12:20 a.m. de este lunes que el hombre había sido detenido.

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La mañana de este lunes, ni el BHPD ni el LASD habían proporcionado más información sobre este incidente, incluyendo qué motivó el intento de detención inicial, la mañana del domingo, o sobre la posible relación previa entre Del Río y la mujer que estuvo retenida como rehén.

No se supo de inmediato sobre la condición de salud del alguacil atropellado, pero el diario “Los Angeles Times” informó que no había sufrido lesiones graves y que no requirió ser hospitalizado.

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