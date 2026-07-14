Hombre armado con cuchillo detenido tras atrincherarse en el condado de Orange

Un hombre fue arrestado como sospechoso de estar armado con un cuchillo mientras permanecía atrincherado durante varias horas la mañana de este domingo en un negocio del condado de Orange.

El Departamento de Policía de Fullerton (FPD) informó que el sujeto provocó un tenso enfrentamiento en el local de Rodeo Smoke Shop, en la cuadra 110 de West Orangethorpe Avenue.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso tenía a su alcance más armas, entre las que había un hacha, mientras permanecía atrincherado en la tabaquería.

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Aproximadamente a las 10:30 a.m., el FPD recibió una llamada en relación con un sospechoso, supuestamente en poder de un cuchillo, que estaba actuando de forma errática en la tabaquería.

El sospechoso fue identificado como Michael Black, de 41 años y residente de San Francisco.

El aviso de alerta llegó después de que la empleada de la tabaquería corriera a un negocio, localizado junto al local, para solicitar ayuda.

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“Llegó muy asustada“, aseguró Harmesh Lal, trabajador de K’s Market.

Además de los oficiales de la policía de Fullerton, al lugar también acudió un equipo SWAT del norte del condado de Orange como respuesta al atrincheramiento del sospechoso, quien vandalizó el local y se negó a salir.

“El sujeto se atrincheró allí dentro. Está vandalizando el negocio en el interior. Se cree que está armado con un cuchillo y que tiene acceso a otras armas dentro de la tienda”, había declarado el domingo el sargento Billy Phu, del FPD, en una entrevista con la cadena KTLA.

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La situación de atrincheramiento se extendió por varias horas, por lo que las autoridades ordenaron la evacuación de los negocios cercanos a la tabaquería.

Desde el exterior, se podía observar al sospechoso blandiendo un cuchillo grande frente a los oficiales mientras vandalizaba las ventanas de la tabaquería con aerosol.

Unas cinco horas después de que comenzó el incidente de atrincheramiento, alrededor de las 3:45 p.m., el sospechoso fue arrestado por los miembros del equipo SWAT.

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Según los informes, Black fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones autoinfligidas, y posteriormente fue fichado acusado de vandalismo grave e incendio provocado, entre otros cargos.

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