Ladrones de Oakland serán enjuiciados por muerte de influencer hispano de Los Ángeles

Una banda de cuatro presuntos ladrones de Oakland fue identificada como la presunta responsable del homicidio de un influencer hispano, incidente que ocurrió en septiembre de 2024.

La semana pasada, un juez dictaminó que tres miembros sobrevivientes del grupo delictivo serán juzgados por cargos de robo, agresión y asesinato, por la muerte a balazos de Miguel Ángel Aguilar, en un intento de robo a mano armada el 13 de septiembre de 2024.

Jason Melara, Mario Melara, Daymonee Johnson y Mahki Taylor fueron identificados como los miembros del grupo delictivo que dispararon a Aguilar, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

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Mario Melara falleció de un balazo unas horas después de que ocurrió el ataque a Aguilar, de 43 años, quien era fundador de la cadena de gimnasios Self Made Training.

De acuerdo con el LAPD, los cuatro hampones vieron a Aguilar y a su esposa almorzar en el restaurante Bossa Nova, en West Hollywood.

Después de comer, la pareja salió del restaurante en su Chevrolet Impala de 1959 para dirigirse a su residencia, en Bel-Air, desconociendo que eran seguidos por los cuatro ladrones, que viajaban en un automóvil sedán Acura gris.

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Los fiscales declararon, en una audiencia preliminar del 7 de julio, que los cuatro hombres viajaron de Oakland a Los Ángeles para cometer robos. La banda está acusada de hurtar el día anterior una pulsera y un collar a otra víctima.

La cámara de seguridad de una propiedad vecina capturó la persecución del Acura gris al Chevrolet Impala hasta la cuadra 11400 de Thurston Circle, donde se encontraba la residencia de Aguilar.

Según la esposa de Aguilar, observó el momento en que cuatro o cinco hombres enmascarados irrumpieron en su patio para exigir la entrega de sus dos relojes.

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El detective Frank Flores, del LAPD, testificó que Aguilar, quien tenía permiso para portar armas ocultas, sacó su arma para enfrentar a los hampones.

Flores dijo que la esposa del hispano no estaba segura sobre quién hizo el primer disparo, pero Miguel Ángel logró hacer al menos un disparo antes de recibir un impacto en el cuello.

Después de lesionar al influencer, los sospechosos se alejaron del lugar a bordo del Acura gris.

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Pruebas adicionales que se presentaron en la audiencia de la semana pasada demostraron que el Acura no respetó una luz roja de un semáforo en Culver City, además de impactar contra otro vehículo que venía en sentido contrario en el estacionamiento de un hospital.

Los ladrones ingresaron a la sala de urgencias del hospital para que atendieran a Mario Melara del disparo que recibió en la espalda. Después de dejarlo con los médicos, los otros tres sujetos se alejaron a pie, según informó “Los Angeles Times”.

Mario Melara falleció más tarde en el hospital debido a la lesión en la espalda.

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Un mes después, detectives del LAPD arrestaron a Jason Melara, hermano menor de Mario, así como a sus dos cómplices, Johnson y Taylor, en Oakland.

Después del ataque, Miguel Ángel Aguilar fue trasladado de urgencia al hospital y logró sobrevivir durante tres meses a su lesión en el cuello. Sin embargo, falleció el 21 de diciembre de 2024.

Como influencer de fitness, el hispano logró reunir un gran número de seguidores en las redes sociales, donde compartía su historia de superación de la pobreza y la adicción antes de abrir su cadena de gimnasios.

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La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles acusó a los tres ladrones del homicidio de Miguel Ángel Aguilar, así como de la muerte de Mario Melara, al decir que su fallecimiento fue consecuencia del intento de robo a mano armada en Bel-Air.

El juez de Jason Melara pidió que los cargos de asesinato se desestimaran porque no había pruebas de que su cliente hubiera apuntado a Aguilar con un arma.

Según “Los Angeles Times”, Taylor, supuestamente, le dijo a un informante de la policía en la cárcel de Berkeley que él fue quien hizo el disparo que mató a Aguilar, pero solo después de que le dispararan.

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El juez rechazó el argumento del abogado y dictaminó que se tenían pruebas suficientes para que los tres acusados fueran juzgados por cargos de asesinato, agresión y robo.

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