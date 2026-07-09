Hispana es acusada de conspiración para cometer asesinato en Los Ángeles

Una mujer hispana, cofundadora de los puestos de comida “Ricos Tacos Naomi”, enfrenta cargos de conspiración para cometer asesinato por la muerte de su empleada, Soledad López, en septiembre de 2025.

Mariana Yépez, de 43 años y originaria de Sonora, México, fue señalada de estar involucrada en la muerte de López, de 47 años, cuyo cuerpo fue hallado carbonizado dentro del maletero de un automóvil Honda Civic, en un depósito de vehículos en el sur de Los Ángeles.

De acuerdo con la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles y documentos judiciales reportados por el periódico “Los Angeles Times”, en el caso también están imputados dos trabajadores más: Sandra Romo, de 52 años, acusada de asesinato, y Óscar Villafranca, acusado de conspiración.

Sigue leyendo: Hispana, madre de cinco hijos, fallece por atropello en Los Ángeles

Villafranca abandonó el país poco después del incidente y permanece prófugo, con una solicitud de extradición en curso.

La última ocasión en que Soledad López fue vista con vida fue aproximadamente a las 2:00 p.m. del 7 de septiembre de 2025, cuando salió de su turno junto con Sandra Romo con rumbo a un almacén vinculado al negocio de taquerías.

Días después, el cuerpo de Soledad, quemado y envuelto en bolsas de plástico, fue descubierto en el maletero de su propio vehículo en un depósito en el sur de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Hispano de Los Ángeles detenido por vínculos con crimen organizado transnacional

A causa de los graves daños causados por el fuego, el médico forense no pudo determinar la causa exacta del fallecimiento de la mujer hispana, pero clasificó el caso como homicidio.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) inició una investigación por desaparición, que posteriormente pasó a la División de Robos y Homicidios.

La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles presentó, en abril de 2026, cargos contra Yépez y Villafranca de conspiración para cometer asesinato.

Sigue leyendo: Operativo desmantela red de tráfico humano en Los Ángeles

En la acusación se describe el crimen como premeditado, con planificación, sofisticación y profesionalismo.

Se menciona como posible móvil una disputa financiera: en enero de 2025, Yépez, Romo y López resultaron lesionadas en un accidente automovilístico en el que Yépez era la conductora.

Tras una demanda, López recibió un cheque como indemnización de aproximadamente $11,500 dólares.

Sigue leyendo: Hispano apuñalado por su exnovia en Los Ángeles

En los documentos judiciales, se menciona que el cheque fue depositado el 28 de agosto de 2025 en una cuenta de Chase y endosado por Yépez, pero López nunca recibió su parte.

La hija de López declaró a los detectives que Yépez maltrataba a su madre en el trabajo y que un familiar le informó que Soledad había desaparecido porque supuestamente robó dinero del negocio.

Mariana Yépez fue acusada como la supuesta organizadora de la conspiración para matar a Soledad López por el supuesto conflicto económico.

Sigue leyendo: Vendedora hispana se recupera tras agresión en Los Ángeles

Fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 22 de septiembre de 2025 cuando ya era sospechosa. Fue transferida a custodia local en junio de 2026. Se declaró no culpable y permanece bajo custodia con una fianza de $2 millones de dólares.

Sandra Romo fue detenida por la policía el 16 de septiembre de 2025 tras la ejecución de órdenes de registro en varios lugares. Enfrenta un cargo de asesinato.

Romo sufrió quemaduras en el brazo y el estómago mientras intentaba incendiar el vehículo, según transcripciones judiciales. Videos de vigilancia la muestran llegando al almacén en compañía de López y regresando con bidones de gasolina.

Sigue leyendo: LAPD publica videos del tiroteo en que murió un perro en Los Ángeles

Óscar Villafranca fue identificado por la defensa de Romo como la tercera persona que aparece en las cámaras ingresando al almacén junto con López y Romo.

Villafranca abandonó Estados Unidos el 21 de septiembre de 2025, con una orden de aprehensión previa. La fiscalía del condado de Los Ángeles busca que sea detenido para su extradición.

El caso se vio afectado por cuestiones migratorias, después de que Villafranca salió del país y Yépez fue detenida por agentes de ICE en medio de la investigación, lo que ha sido criticado por autoridades locales y defensores en el contexto de las políticas de “ciudad santuario” de California.

Sigue leyendo: Agentes de la DEA detienen a seis personas en operativo antidrogas en Los Ángeles

Justin Rodríguez, abogado de Yépez, aseguró que su clienta no ha hecho nada malo, por lo que tiene toda la confianza de que sea exonerada totalmente.

El abogado de Romo, Matthew Barhoma, sostuvo que la acusación contra su clienta es una “injusticia” y que los responsables del crimen están prófugos.

El caso se mantiene en etapa de preparación judicial y la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles busca la extradición de Villafranca, quien es de nacionalidad hondureña.

Sigue leyendo:

· Detienen en México a hispano sospechoso de matar a su novia y de secuestrar a su hija en Los Ángeles

· Hispanos, los gemelos que fallecieron por disparos de su padre en Los Ángeles

· Sospechoso de homicidio y secuestro en Los Ángeles fue visto antes de huir a México