Hispano apuñalado por su exnovia en Los Ángeles

Un hispano de 23 años falleció apuñalado por su exnovia después de irrumpir en la casa de la mujer por una ventana y agredirla la mañana de este sábado en Arleta.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el incidente ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. tras el aviso de un apuñalamiento en una residencia en la cuadra 9200 de Nagle Avenue.

LAPD News: Homicide Investigation in Mission Area pic.twitter.com/ca5xHUpLL8 — LAPD PIO (@LAPDPIO) June 27, 2026

Cuando los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) llegaron al lugar, encontraron muerto al hispano de 23 años, quien fue identificado como Rubén Valle.

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En un comunicado, el LAPD informó que la persona que llamó al 911, una mujer de 22 años, declaró que apuñaló a su exnovio con un cuchillo después de que el hombre irrumpiera en su casa por una ventana y la agrediera físicamente.

La víctima fue trasladada por los servicios de emergencia a un hospital local con múltiples lesiones ocasionadas por golpes.

“Los detectives están investigando esto como un homicidio justificable y creen que se trata de un incidente aislado“, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles.

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No estaba claro si la mujer involucrada en el incidente se encontraba bajo custodia de las autoridades desde la noche de este sábado.

Los oficiales del LAPD no proporcionaron más detalles relacionadas sobre este caso de allanamiento de morada y apuñalamiento.

Las autoridades solicitaron que si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en la investigación, se comunique con los detectives López o Simonyan al 818-374-9550.

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Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stopper al 800-222-8477, o por internet en su sitio web en este enlace.

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