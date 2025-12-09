Cantante nominado al Grammy muere apuñalado en Los Ángeles

Un cantante nominado al Premio Grammy murió apuñalado la noche de este lunes en su residencia de Santa Mónica, informaron las autoridades.

Jubilant Sykes, intérprete de música clásica y gospel, falleció por heridas de arma blanca presuntamente ocasionadas por su hijo, según informó el Departamento de Policía de Santa Mónica en un comunicado.

Domestic Incident on Delaware Avenue



De acuerdo con las autoridades, aproximadamente a las 9:20 p.m. de este lunes, oficiales acudieron a una residencia en la cuadra 1700 de Delaware Avenue después de que una persona que estaba en la propiedad llamó al 911 para informar sobre un asalto en progreso.

“Los agentes llegaron y contactaron al denunciante, quien los condujo al interior de la vivienda, donde encontraron a un hombre adulto con lesiones graves“, dijo la teniente Erika Aklufi, del Departamento de Policía de Santa Mónica.

Cuando los paramédicos llegaron a la residencia, determinaron que la víctima había fallecido en el lugar a causa de las heridas.

El hombre lesionado, quien presentaba heridas compatibles con un apuñalamiento, fue identificado como Jubilant Sykes, de 71 años.

“El sospechoso, el hijo de la víctima, Micah Sykes, de 31 años, fue encontrado dentro de la residencia y fue puesto bajo custodia sin incidentes”, agregaron las autoridades de Santa Mónica.

Sykes fue un reconocido barítono que actuó con orquestas y en importantes escenarios de todo el mundo.

El cantante interpretó el papel del Celebrante en la grabación de 2009 de la Misa, de Leonard Bernstein, que le valió la nominación al Premio Grammy.

De acuerdo con las versiones de vecinos de Sykes, el cantante tenía tres hijos, uno de ellos descrito como un “mal hombre”.

“Me acerqué, vi la cinta policial y supe que algo grave había sucedido. El forense estuvo aquí, y es un barrio muy tranquilo. Da mucho miedo. Escuché que fue una disputa doméstica, pero es triste cuando eso sucede en épocas festivas”, dijo a la cadena ABC un vecino que no quiso ser identificado.

Los investigadores del Departamento de Policía de Santa Mónica dijeron que se estaba procesando la evidencia en el lugar del apuñalamiento y que se había recuperado un arma.

Las autoridades mencionaron que Micah Sykes será fichado bajo sospecha de homicidio y que el caso será presentado a la Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles para su consideración.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, debe comunicarse con el detective Peter Zamfirov, del Departamento de Policía de Santa Mónica, al 310-458-8451, o al correo peter.zamfirov@santamonica.gov.

También puede llamar al comandante de guardia del departamento de policía al 310-458-8427.

