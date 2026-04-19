Hispano arrestado por intento de asesinato tras apuñalar a oficial en Long Beach

Un hispano fue arrestado acusado de intento de asesinato tras presuntamente apuñalar varias veces a un oficial de policía la tarde de este viernes en Long Beach.

Arturo Fernández, de 44 años y residente de Torrance, fue puesto bajo custodia en la cárcel de la ciudad de Long Beach bajo sospecha de intento de asesinato, con una fianza de $1 millón de dólares.

News Release: Attempted Murder of a Police Officer Investigation and Arrest – 200 block of West Broadway



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El Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) dijo que, aproximadamente a las 2:42 p.m. del 17 de abril, los oficiales respondieron al llamado por disturbios que involucraba a una persona que posiblemente estuviera armada en la cuadra 200 de West Broadway.

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En el lugar, encontraron a un sospechoso que coincidía con la descripción que proporcionó la persona que llamó al LBPD, por lo que intentaron calmar la situación.

Durante el enfrentamiento, que llegó a ser físico, el sujeto supuestamente sacó un arma blanca y apuñaló a un oficial varias veces.

Cuatro agentes federales de seguridad aérea uniformados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se encontraban en un operativo de seguridad cercano, presenciaron el ataque y acudieron a ayudar al oficial del LBPD y detuvieron al hispano.

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El oficial lesionado fue trasladado por paramédicos a un hospital y posteriormente fue dado de alta, según confirmó el LBPD.

Tras el ataque, Fernández fue trasladado a un hospital, para recibir atención médica por sus heridas, antes de ser ingresado en la cárcel.

De acuerdo con los detectives, una investigación preliminar determinó que varias personas estuvieron involucradas, entre ellas Fernández, en una pelea antes de la llegada de los oficiales del LBPD.

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“Este agente se puso en peligro en defensa de otros y sufrió heridas graves“, declaró el jefe del LBPD, Wally Hebeish, en un comunicado de prensa.

Hebeish aseguró estar agradecido de que el oficial de policía se pueda recuperar de sus heridas, además de elogiar la labor de los oficiales del LBPD que respondieron a la llamada, así como la intervención de los agentes del DHS que detuvieron al atacante de manera segura.

El caso será presentado esta semana al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles para su consideración, de acuerdo con las autoridades de Long Beach.

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Si alguna persona tiene información sobre este incidente, debe comunicarse con los detectives de homicidios del LBPD al 562-570-7244.

Para presentar una denuncia de forma anónima, pueden llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

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