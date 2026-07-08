Hispano de Los Ángeles detenido por vínculos con crimen organizado transnacional

Un hispano, trabajador de Metro Los Ángeles, fue arrestado como sospechoso de participar en una red transnacional de crimen organizado, con base en India, responsable de distribuir drogas y armas ilegales, anunciaron este martes las fuerzas del orden federal.

Justin Guzmán, de 26 años, fue detenido en el Centro de Tránsito del Metro en El Monte, donde trabaja.

.@USAttyEssayli addressed the media in Los Angeles today to announces arrests and criminal charges against members of India-based organized crime syndicates. Also addressing the press were @FBILosAngeles Assistant Director in Charge Patrick Grandy, @LAPDPoliceChief , and? pic.twitter.com/DgzXRe9RQZ — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) July 7, 2026

Poco después del arresto de Guzmán, agentes del FBI y de la DEA registraron un apartamento en Highland Park, donde reside el hispano.

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Del apartamento, los agentes federales, al parecer, no incautaron ninguna prueba, pero más tarde se llevó a cabo una segunda orden de allanamiento en otra propiedad en Highland Park, sitio que es frecuentado por Guzmán.

De acuerdo con los fiscales federales, Guzmán es socio de una organización delictiva con base en India, conocida como la Red de Delincuencia Organizada de Bhagwanpuria, que lleva a cabo operaciones en el Distrito Central de California y en otros lugares.

“Las bandas criminales transnacionales que siembran el miedo, las drogas y la violencia se enfrentarán a todo el peso de la justicia y la autoridad del gobierno federal“, dijo el fiscal auxiliar de los Estados Unidos en California, Bill Essayli, en un comunicado.

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“Trabajando en conjunto, las fuerzas del orden de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia están decididas a perseguir y desmantelar estas organizaciones criminales donde quiera que operen. No hay refugio seguro para estos delincuentes”, añadió.

Hasta este martes, han sido arrestadas 24 personas, ocho de ellas del sur de California, como parte de la “Operación Hard Ball”, que se ejecutó este martes en ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Entre los delitos que se le imputan, destaca el asesinato en 2023 de una destacada figura política y religiosa sij, identificada en los documentos judiciales como “HSN”, en Canadá.

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Dos de los principales líderes del presunto grupo delictivo ya se encuentran bajo custodia de las autoridades en India.

El grupo también está acusado de participar en actos que incluyen extorsión, secuestro, tráfico de sustancias controladas, lavado de dinero, tráfico humano y asesinato.

Durante la investigación, se incautó alrededor de 2,200 libras (1,000 kilogramos) de cocaína, 2.2 libras (1 kilogramo) de heroína, $40,000 dólares en efectivo y una docena de armas de fuego.

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De acuerdo con el comunicado, se ejecutaron un total de 23 órdenes de registro en el área de Sacramento y 11 en el área de Los Ángeles.

“La verdadera magnitud de esta operación no reside únicamente en los arrestos o las incautaciones. Reside en lo que representan: un compromiso conjunto entre el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y nuestros socios federales e internacionales para perseguir sin descanso a quienes amenazan a nuestras comunidades“, dijo el jefe del LAPD, Jim McDonnell.

“Juntos, estamos desmantelando el crimen organizado, retirando de las calles a delincuentes peligrosos y haciendo de Los Ángeles una ciudad más segura”, agregó.

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El subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, Patrick Grandy, dijo que la operación ataca a organizaciones transnacionales que han aterrorizado a familias, explotado comunidades y segado vidas mediante actos de violencia en Estados Unidos y en el extranjero.

“Junto con nuestros socios, mantenemos nuestro firme compromiso de identificar a estas organizaciones violentas, desarticular sus actividades y garantizar que rindan cuentas ante la justicia que merecen”, expresó Grandy.

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