Operativo desmantela red de tráfico humano en Los Ángeles

Un operativo contra una presunta red de tráfico humano dejó el arresto de diez sospechosos y el rescate de decenas de personas a lo largo del corredor Figueroa, en Los Ángeles, anunciaron este miércoles los fiscales federales.

Las detenciones forman parte de la segunda fase de la Operación Broken Blade, un esfuerzo conjunto de las fuerzas del orden federales y locales que tiene como objetivo el tráfico humano con fines sexuales y la prostitución en el corredor Figueroa, en el sur de Los Ángeles.

10 defendants, including South L.A. motel manager, arrested in latest human trafficking sweep targeting L.A.’s Figueroa Corridor https://t.co/69pjsmz5zL — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) July 1, 2026

La fiscalía de Estados Unidos informó que seis presuntos miembros de la banda criminal Hoover, junto con el gerente del motel Stadium Inn & Spas, fueron arrestados con cargos federales por conspiración para delinquir, abuso sexual de niños y adultos, narcotráfico y lavado de dinero.

Sigue leyendo: Operativo en Laredo revela casa de seguridad con migrantes encerrados y deja 18 arrestos

Otros tres acusados fueron detenidos en casos federales separados de tráfico de personas con fines sexuales, lo que elevó a diez el número total de sospechosos bajo custodia.

“El tráfico humano de mujeres jóvenes y niñas se encuentra entre los delitos más graves que nuestra oficina procesa, verdaderamente, es lo peor de lo peor”, declaró el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli, en un comunicado.

“Esperamos que las detenciones de hoy rompan el ciclo de delincuencia y abuso en uno de los corredores de tráfico humano más tristemente célebres de Los Ángeles”, agregó el fiscal.

Sigue leyendo: Rescatan a joven de 14 años en caso de tráfico de personas en Los Ángeles

Según una acusación formal sustitutiva de 65 cargos que se hizo pública este miércoles, los fiscales alegaron que miembros y asociados del grupo criminal Hoover controlaron la prostitución y el tráfico sexual humano a lo largo del corredor Figueroa desde febrero de 2021 hasta junio de 2026.

En la acusación formal se identifican a 51 presuntas víctimas del grupo delincuente.

La fiscalía federal alegó que los acusados reclutaban a niñas y mujeres jóvenes vulnerables a través de las redes sociales y en persona, dirigiéndose con frecuencia a menores de edad, jóvenes fugitivas, menores en hogares de acogida y personas con dificultades económicas o emocionales.

Sigue leyendo: Operativo en California salva a más de 160 víctimas de explotación

Supuestamente, las víctimas eran atraídas con promesas de un estilo de vida lujoso antes de ser sometidas a intimidación, violencia y drogadicción para mantenerlas bajo el control de los traficantes.

Los fiscales también alegaron que las víctimas estaban obligadas a entregar todas las ganancias obtenidas, mediante actos sexuales comerciales y que se enfrentaban a agresiones, humillaciones públicas o a la privación de alimentos, drogas o afecto si desobedecían a sus supuestos proxenetas.

Entre los recién acusados está Mukeshkumar Rambhai Ahir, de 45 años y gerente del Stadium Inn & Spas, localizado en South Vermont Avenue.

Sigue leyendo: Ponen en marcha estrategia innovadora contra tráfico humano

Según los fiscales, Ahir aceptó y depositó a sabiendas más de $64,000 dólares procedentes de la presunta operación de tráfico ilícito entre septiembre de 2024 y enero de 2026.

También se le acusa de dividir los depósitos en efectivo en cantidades menores para evitar las obligaciones de declaraciones federales.

Otros de los sospechosos también se enfrentan a acusaciones relacionadas con el tráfico de menores, algunos de tan solo 14 años.

Sigue leyendo: Operativo en Los Ángeles: arrestan a sospechosos de traficar 20,000 inmigrantes

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, dijo que el operativo tiene como objetivo desmantelar las organizaciones criminales que se lucran con el tráfico humano.

“Al trabajar codo a codo con nuestros socios federales, estamos haciendo mucho más que realizar arrestos“, afirmó McDonnell.

“Estamos desmantelando las organizaciones criminales que se lucran con el tráfico de personas, rescatando a las víctimas y recuperando el Corredor Figueroa para la comunidad, que siempre ha merecido algo mejor”, añadió el jefe del LAPD.

Sigue leyendo: Golpe al tráfico de personas: 14 detenidos en operativo en San Diego

De ser declarados culpables, varios de los acusados se enfrentan a penas mínimas obligatorias de 15 años en una prisión federal y podrían recibir una pena máxima legal de cadena perpetua.

Las detenciones ocurren aproximadamente un año después de que las autoridades federales y locales llevaran a cabo la primera fase de la Operación Broken Blade, contra presuntos traficantes sexuales del corredor Figueroa.

Los 11 acusados inicialmente en ese caso se declararon no culpables y su juicio está programado para el 18 de marzo de 2027.

Sigue leyendo:

· Aumentan los procesos penales contra la trata de personas y otros delitos relacionados con inmigración

· Cientos de personas arrestadas en operativo contra tráfico humano, informa Sheriff de Los Ángeles

· Condenan a 15 años de prisión a mexicano que causó la muerte de 13 inmigrantes en la frontera