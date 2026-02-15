Rescatan a joven de 14 años en caso de tráfico de personas en Los Ángeles

Una adolescente de 14 años, presunta víctima de tráfico de personas, fue rescatada después de que una investigación de persona desaparecida ayudara al Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) a localizarla en Los Ángeles, informaron las autoridades.

En un comunicado de prensa, el LBPD informó que el 13 de febrero, los oficiales recibieron un informe relacionado con la desaparición de la joven.

🚨News Release: LBPD Rescues Human Trafficking Victim



Read more⬇️ https://t.co/lh9p1JM8Jz pic.twitter.com/oqJk0wUxf4 — Long Beach PD (CA) (@LBPD) February 15, 2026

Después de las primeras investigaciones, los detectives determinaron que la adolescente involucrada podría haber sido víctima de tráfico humano.

Sigue leyendo: Operativo en California salva a más de 160 víctimas de explotación

Hasta la tarde de este domingo son limitados los detalles relacionados con este caso. Sin embargo, los oficiales e investigadores comenzaron a buscar de forma inmediata a la joven, a quien localizaron unas horas después en la ciudad de Los Ángeles.

Las autoridades regresaron a la joven a Long Beach, donde la contactaron con servicios de apoyo a través del Departamento de Servicios para Niños y Familias, lo que ayudaría a facilitar el regreso a su hogar.

El Departamento de Policía de Long Beach mantiene en curso las investigaciones sobre este caso, pero no se han reportado arrestos hasta el momento.

Sigue leyendo: Ponen en marcha estrategia innovadora contra tráfico humano

“El tráfico de personas y la explotación de niños nunca serán tolerados en nuestra comunidad“, declaró el jefe del LBPD, Wally Hebeish, en un comunicado.

Hebeish elogió a los investigadores y oficiales de policía por sus esfuerzos para localizar y recuperar de manera segura a la adolescente.

Las autoridades de Long Beach pidieron que, si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, se comunique con la Sección de Delitos Sociales del LBPD al 562-570-7219.

Sigue leyendo: Operativo en Los Ángeles: arrestan a sospechosos de traficar 20,000 inmigrantes

Para presentar denuncias de forma anónima, puede comunicarse con LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

Las autoridades alentaron a cualquier persona que sospeche de una actividad de tráfico de personas a que se comunique con la Línea Nacional de Atención contra el Tráfico de Personas al 1-888-373-7888, o con un mensaje de texto al 233733.

Sigue leyendo:

· Golpe al tráfico de personas: 14 detenidos en operativo en San Diego

· Aumentan los procesos penales contra la trata de personas y otros delitos relacionados con inmigración

· Cientos de personas arrestadas en operativo contra tráfico humano, informa Sheriff de Los Ángeles