Hispana, madre de cinco hijos, fallece por atropello en Los Ángeles

Una mujer hispana, madre de cinco hijos, falleció la noche de este martes después de ser atropellada por un presunto conductor ebrio cuando la víctima cruzaba una calle en el vecindario de Pacoima, en Los Ángeles.

Jessica Flores, de 37 años, murió en el lugar donde ocurrió el accidente, dejando a su familia y a su comunidad devastadas por el atropello.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el atropello ocurrió aproximadamente a las 9:15 p.m. en la cuadra 12600 de Branford Street, cerca de la intersección de Laurel Canyon Boulevard, en una zona industrial poco iluminada de Pacoima.

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Pese a las circunstancias, el LAPD consideró que el accidente era totalmente evitable.

La noche de este martes, Flores caminaba junto con su esposo cuando intentaron cruzar la calle en una zona no señalizada para peatones y fue atropellada por una camioneta blanca que viajaba en sentido contrario.

Flores falleció de forma instantánea como consecuencia del impacto, mientras que su esposo no sufrió ninguna lesión.

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El conductor del vehículo, un hombre de 33 años, fue arrestado en el lugar bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI).

De acuerdo con sus familiares, Jessica era una buena mujer que estaba pasando por momentos extremadamente difíciles.

Personas cercanas a Flores dijeron que la madre hispana no tenía hogar y que llevaba unos cuatro meses viviendo en una caravana estacionada en una calle.

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Aunque Jessica no tenía la custodia legal de sus cinco hijos —el mayor de 22 años y el menor, que cumplió cuatro meses el 2 de julio—, sus hijos la querían profundamente.

En el lugar, se reunió la familia la mañana de este miércoles para llorar la muerte de Jessica Flores.

Hasta el momento, los funcionarios del LAPD no han proporcionado la identidad del presunto conductor ebrio, de 33 años.

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También se desconoce si el conductor sospechoso de DUI enfrentará cargos específicos más allá del arresto inicial por encontrarse detrás del volante bajo los efectos del alcohol.

No se sabe una fecha probable para que comparezca ante un tribunal para su primera audiencia.

El incidente de atropello se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades de Los Ángeles.

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