Guardia de seguridad muere atropellado tras partido del Mundial 2026 en Los Ángeles

Un conductor sospechoso, presuntamente bajo influencia, fue arrestado tras atropellar y matar a un guardia de seguridad del “Estadio de Los Ángeles”, conocido como SoFi Stadium, cuando la víctima caminaba rumbo a su casa después de trabajar en un partido del Mundial 2026.

Aaron Avery, de 22 años, regresaba a su domicilio tras su segundo día de trabajo en el estadio de Inglewood cuando, presuntamente, fue atropellado alrededor de las 10:30 p.m. por un automóvil Tesla en la intersección de Van Ness Avenue y la 104th Street.

De acuerdo con familiares del guardia de seguridad, la víctima vivía a unas dos millas de distancia del estadio de Inglewood.

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“Por lo que me contaron, existía una alta probabilidad de que la velocidad hubiera influido en el incidente, y el hombre estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas”, declaró la tía de Aaron, Norma Quinn, en una entrevista con la cadena CBS.

Avery se encaminaba a su vivienda después de colaborar en su labor como controlador de multitudes la noche del lunes 15 de junio en el partido disputado entre Irán y Nueva Zelanda, en la fase de grupos del Mundial 2026.

El Departamento de Policía de Inglewood informó que el conductor sospechoso permaneció en el lugar del accidente.

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Los oficiales lo arrestaron después de que el sospechoso presentara síntomas compatibles con estar bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Después de ser impactado por el vehículo, Aaron Avery sufrió graves heridas, con un traumatismo craneoencefálico severo.

Los servicios de emergencia lo trasladaron de urgencia a un hospital local, pero fue declarado con muerte cerebral aproximadamente a las 5:10 p.m. del martes 16 de junio.

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“Este es un momento devastador para mi familia. Era el bebé de mi hermana. Es muy doloroso“, expresó la tía del guardia de seguridad.

La hermana de Aaron, Monique Yates, dijo que el conductor sospechoso aseguró que no pudo ver al guardia de seguridad mientras manejaba en la noche del 15 de junio.

“Dices que no viste a mi hermano caminando porque iba vestido completamente de negro. No importa de qué color era su ropa. Eso no puede ser una excusa para justificar por qué atropellaste a alguien“, dijo Yates.

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Los familiares de la víctima informaron que Aaron Avery era donante de órganos, por lo que fue trasladado a otro centro médico para practicarle los procedimientos correspondientes a la extracción de los órganos, que se llevaron a cabo el sábado 20 de junio.

“Donará sus pulmones, su corazón, sus riñones, su bazo y su hígado. Así podrá salvar otras vidas”, aseguró Quinn.

Los familiares de Avery esperan que las autoridades hagan responsable al conductor de la muerte del joven guardia de seguridad.

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“Solo espero que mi sobrino obtenga justicia. Tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. No comprende el daño que le ha causado a mi familia”, agregó Quinn.

El Departamento de Policía de Inglewood instó a cualquier persona que tenga información sobre este percance a comunicarse con el investigador de tránsito R. Humphrey al 310-412-5134, o al número de la línea directa para informes anónimos al 888-412-7463.

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