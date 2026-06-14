FBI multa a operadores de drones tras violar restricciones en Los Ángeles

El FBI multó a operadores de drones y confiscó sus aeronaves tras violar las restricciones federales temporales de vuelo en zonas restringidas durante los eventos relacionados con el Mundial 2026 en el área de Los Ángeles.

La oficina del FBI en Los Ángeles informó que el Equipo de Control de Drones estuvo monitoreando el espacio aéreo durante el partido que se llevó a cabo la noche del viernes en el Estadio de Los Ángeles, conocido como SoFi Stadium, entre los equipos de Estados Unidos y Paraguay.

The FBI’s Counter Drone Enforcement Team has been busy around last night’s #WorldCup game and related events ensuring drone pilots aren’t violating @FAA Temporary Flight Restrictions. But some were, and as promised, they were cited and had their drones seized. Meanwhile,? pic.twitter.com/s0vy75E73E — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) June 13, 2026

“El equipo de control de drones del FBI estuvo trabajando intensamente durante el partido de la Copa del Mundo de anoche y en eventos relacionados para garantizar que los pilotos de drones no infrinjan las restricciones temporales de vuelo de la FAA”, publicó este sábado la agencia en las redes sociales.

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“Pero algunos sí las infringieron y, tal como se prometió, fueron multados y sus drones confiscados“, dijo la oficina del FBI en Los Ángeles.

En fotografías que la agencia compartió en su publicación, se mostraron varios de los drones confiscados, así como a un miembro de un grupo de trabajo federal emitiendo una citación a un operador de drones cerca del Estadio de Los Ángeles.

La medida ocurre pocos días después de que las autoridades federales advirtieron a los aficionados que no utilizaran drones en áreas cercanas a los estadios durante los partidos del Mundial 2026.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) declaró los inmuebles de la Copa del Mundo de la FIFA como “Zonas sin Drones” durante los días de partido.

El uso de drones está bajo restricción temporal en un radio de tres millas náuticas (5.5 kilómetros) alrededor de los estadios y hasta 3,000 pies (1 kilómetro) por encima de las instalaciones, a menos que el control de tráfico aéreo lo autorice específicamente.

Según las autoridades federales, se utiliza tecnología avanzada para detectar el vuelo de drones no autorizados, asi como para identificar a sus operadores.

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La FAA advirtió que los operadores de drones que infrinjan las restricciones pueden enfrentarse a multas de hasta $100,000 dólares, la confiscación de sus aeronaves, cargos penales federales y hasta un año de prisión.

Las autoridades federales reiteraron la petición a los operadores de drones a que consulten las restricciones del espacio aéreo antes de volar sus aeronaves y de que eviten las zonas restringidas en las áreas cercanas a las sedes de la Copa del Mundo de Fútbol.

Los Ángeles es una de las ciudades sede del Mundial 2026, con los partidos programados para jugarse en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood.

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