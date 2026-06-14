Alemania ya es la selección con más goles en un Mundial; superó a Brasil tras la goleada a Curazao

La selección de Alemania comenzó con autoridad su participación en el Mundial 2026 y, además de sumar sus primeros tres puntos, consiguió una marca que la coloca en lo más alto de la historia de las Copas del Mundo.

Gracias al contundente triunfo por 7-1 sobre Curazao, el conjunto germano llegó a 239 goles en la historia de los Mundiales, cifra que le permitió superar los 238 tantos de Brasil y convertirse en la selección con más anotaciones en la máxima competición del futbol internacional.

Alemania arranca el Mundial 2026 con goleada y una nueva marca

El cuadro alemán no tuvo problemas para imponerse a la debutante Curazao en su presentación dentro del Grupo E.

Los goles fueron obra de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, quien firmó un doblete, además de Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

Con esas siete anotaciones, Alemania alcanzó los 239 goles acumulados en fases finales mundialistas, suficiente para quedarse en solitario con el primer lugar del ranking histórico de selecciones más goleadoras.

Brasil había iniciado su participación en el torneo un día antes con un empate 1-1 frente a Marruecos, resultado que dejó a la Canarinha con 238 tantos en la clasificación histórica.

Alemania toma el liderato histórico de anotaciones mundialistas

La selección alemana ya figuraba entre las potencias más productivas en la historia de los Mundiales gracias a sus constantes participaciones en rondas finales y a generaciones repletas de goleadores.

Ahora, tras su debut en la Copa del Mundo 2026, logró superar oficialmente a Brasil para convertirse en la máxima anotadora de todos los tiempos en el torneo.

Además, Alemania presume al máximo goleador histórico de los Mundiales, Miroslav Klose, quien anotó 16 veces durante su carrera mundialista.

Las selecciones con más goles en la historia de los Mundiales

1. Alemania

Goles totales: 239

239 Máximo goleador histórico: Miroslav Klose (16)

Miroslav Klose (16) Dato destacado: Es la selección con más goles anotados en la historia de la Copa del Mundo y cuenta con el máximo goleador del torneo.

2. Brasil

Goles totales: 238

238 Máximo goleador histórico: Ronaldo Nazário (15)

Ronaldo Nazário (15) Dato destacado: Es la única selección que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo.

3. Argentina

Goles totales: 152

152 Máximo goleador histórico: Lionel Messi (13)

Lionel Messi (13) Dato destacado: Consolidó su posición entre las selecciones más goleadoras gracias a sus recientes actuaciones mundialistas.

4. Francia

Goles totales: 136

136 Referentes goleadores: Just Fontaine (13 en una sola edición) y Kylian Mbappé (12)

Just Fontaine (13 en una sola edición) y Kylian Mbappé (12) Dato destacado: Se mantiene como una de las selecciones más ofensivas del futbol moderno.

5. Italia

Goles totales: 128

128 Títulos mundiales: 4

4 Dato destacado: Ha combinado éxito internacional con una producción ofensiva constante.

6. España

Goles totales: 108

108 Dato destacado: Superó la barrera de los 100 goles en la Copa del Mundo y continúa entre las selecciones más productivas.

7. Inglaterra

Goles totales: 104

104 Dato destacado: Rebasó el centenar de anotaciones mundialistas durante sus participaciones más recientes.

8. Países Bajos

Goles totales: 96

96 Dato destacado: Es la selección con más goles anotados entre los equipos que nunca han conquistado la Copa del Mundo.

9. Uruguay

Goles totales: 89

89 Títulos mundiales: 2

2 Dato destacado: Sigue presente entre las diez selecciones más goleadoras gracias a su tradición mundialista.

10. Hungría

Goles totales: 87

87 Último Mundial disputado: México 1986

México 1986 Dato destacado: La legendaria generación de los “Magiares Mágicos” mantiene a Hungría dentro del Top 10 histórico.

Los próximos partidos de Alemania en el Mundial 2026

Tras su exitoso estreno, la selección de Alemania continuará su camino en el Grupo E con compromisos frente a Costa de Marfil y Ecuador, encuentros en los que buscará ampliar su ventaja como la selección más goleadora en la historia de los Mundiales y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

La goleada sobre Curazao no solo le permitió sumar tres puntos importantes, sino también adueñarse en solitario de una de las estadísticas más relevantes en la historia de la Copa del Mundo.

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