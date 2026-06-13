Mundial 2026: cuál es la selección favorita de los venezolanos en EE.UU.

Cuando se trata de fútbol, los venezolanos tienen claro a quién apoyan: la Vinotinto. Sin embargo, la selección de Venezuela nunca ha clasificado a un Mundial, lo que ha provocado que sus aficionados inyecten la pasión y el sentimiento deportivo en otros equipos.

Aunque la Vinotinto estuvo muy cerca de clasificar al Mundial 2026, literalmente a una victoria, el sueño se rompió en la última fecha de eliminatorias. Una vez más su hinchada quedó “huérfana” en una Copa del Mundo, tal como le pasó a Chile, Perú, Camerún, Nigeria y hasta Italia.

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Cuál es la selección favorita de los venezolanos en EE.UU.

Los venezolanos tienen una fuerte presencia dentro de la comunidad latina en Estados Unidos, y ahora en plena Copa del Mundo, el favoritismo se mantiene precisamente allí, en los equipos latinos.

En este sentido, apoyan a las seleccions suramericanas, especialmente Argentina, Brasil y tímidamente Colombia. La afición hacia su vecino país se redujo significativamente porque fue la selección que venció a la Vinotinto en la última jornada de eliminatorias, dejándole fuera del Mundial.

Asimismo, el gusto de los venezolanos suele inclinarse hacia los países que están en sus segundos apellidos: italianos, portugueses, españoles. Es un asunto de familia y raíces.

Y la migración de venezolanos hacia Estados Unidos y otros países, debido a la crisis política en el país caribeño, también ha generado que apoyen a las naciones donde quizás hay un familiar o amigo cercano. Por ejemplo, tener un hermano que migró a Argentina o un tío que reside en Alemania despierta un gusto hacia sus selecciones.

Real Madrid y Barcelona, un factor clave para los venezolanos

Desde siempre, los venezolanos han sido muy aficionados de los clubes más grandes de España: Real Madrid y Barcelona. Esto significa que prefieren apoyar a los países donde haya uno o más jugadores de estos equipos.

Un venezolano que sea del Real Madrid preferirá a Brasil por Vinicius Jr., a Francia por Mbappé y compañía, o seguramente a Portugal, por Cristiano Ronaldo y su pasado victorioso en el club español.

Por su parte, los criollos que apoyan al Barcelona están claramente con España, plagada de futbolistas del conjunto culé, como Lamine Yamal. Lo mismo sucede con Argentina, por Lionel Messi.

Los venezolanos en Estados Unidos tienen gustos muy variados cuando se trata de fútbol, y aunque siempre apoyan a su Vinotinto, no tienen problemas para expresar su apoyo a otras selecciones. Incluso, nunca faltará aquel que diga: “Yo estoy con el que gane”.

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