Cuánto gana un guardia de seguridad del SoFi Stadium: salario por hora

Además de atraer millones de aficionados de diferentes nacionalidades, el Mundial 2026 también generó miles de empleos; algunos temporales, en las ciudades que son sede de los partidos. Uno de esos trabajos consiste en la seguridad, logística y atención al público en un importante estadio como el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Entre los puestos más demandados se encuentran los guardias de seguridad, encargados de controlar accesos, supervisar zonas restringidas, orientar a los espectadores y colaborar con todos los protocolos durante los partidos.

Y de acuerdo con estimaciones salariales del sector y contratos asociados a grandes eventos deportivos en Los Ángeles, un guardia de seguridad en el SoFi Stadium puede recibir entre $21 y $39 dólares por hora, precisa el portal ZipRecruiter.

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Variaciones el salario de un guardia de seguridad en el SoFi Stadium

La cifra depende de diversos factores, entre ellos la experiencia previa del trabajador, el tipo de certificaciones que posea y la empresa contratista encargada de suministrar el personal.

Esto ocurre porque gran parte de los empleados de seguridad en eventos masivos son contratados a través de compañías privadas especializadas.

Tomando como referencia una jornada de ocho horas, un guardia podría generar entre $168 y $312 dólares por día de trabajo. En períodos de alta demanda, como las semanas del Mundial, quienes acumulen varios turnos podrían incrementar notablemente sus ingresos.

Además, las certificaciones en primeros auxilios, manejo de emergencias, control de multitudes o seguridad privada pueden representar una ventaja al momento de negociar el salario.

Otro elemento importante son los turnos especiales. Los horarios nocturnos, las jornadas extendidas y los partidos de mayor afluencia de público suelen incluir pagos adicionales o bonificaciones.

Acuerdos laborales previos al Mundial

En los años previos al torneo, trabajadores vinculados al SoFi Stadium y otros grandes recintos de Los Ángeles impulsaron negociaciones laborales para mejorar salarios y condiciones de trabajo.

Como resultado, varios acuerdos contemplan primas especiales para quienes participen en megaeventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA. Estas mejoras han elevado las expectativas salariales en distintas áreas operativas del estadio.

Incluso, algunos empleados de hospitalidad y servicios generales han logrado acuerdos que superan los $40 dólares por hora, lo que demuestra la relevancia económica que tendrá el torneo para quienes trabajen dentro del recinto.

En este Mundial 2026, para sedes como el SoFi Stadium, la organización siempre requiere una enorme cantidad de personal capacitado para garantizar la seguridad de jugadores, aficionados y trabajadores.

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