Todos los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles

El SoFi Stadium de Los Ángeles, ubicado al sur de California, será una de las sedes más importantes del Mundial 2026. El recinto deportivo albergará ocho encuentros en total, incluyendo el debut de Estados Unidos contra Paraguay, pautado para el 12 de junio.

Cinco de los compromisos corresponden a la fase de grupos y el resto pertenece a la etapa eliminatoria. De hecho, el último de los juegos será para definir un lugar en las semifinales.

El SoFi Stadium fue inaugurado en 2020 y tiene capacidad para 70,000 espectadores. Durante la temporada de la NFL es casa de los Rams y Chargers.

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Todos los partidos del Mundial 2026 en el SoFi Stadium

12 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay

Instancia: Fase de grupos (Grupo D)

Fase de grupos (Grupo D) Hora local: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET

La selección estadounidense abrirá su participación en el torneo frente a Paraguay. Será uno de los partidos inaugurales para el equipo anfitrión y una prueba importante para comenzar con buen pie su camino hacia los dieciseisavos de final.

15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda

Instancia: Fase de grupos (Grupo G)

Fase de grupos (Grupo G) Hora local: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET

Ambas selecciones debutarán en el torneo en un duelo que podría resultar clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Además, será la primera aparición oficial de Tim Payne, ahora el jugador más famoso del Mundial 2026.

18 de junio: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Instancia: Fase de grupos (Grupo B)

Fase de grupos (Grupo B) Hora local: 12:00 pm PT / 3:00 pm ET

Suiza buscará continuar su tradición de buenas actuaciones mundialistas frente a una Bosnia y Herzegovina que intentará dar la sorpresa en uno de los grupos más abiertos de la competencia.

21 de junio: Bélgica vs. Irán

Instancia: Fase de grupos (Grupo G)

Fase de grupos (Grupo G) Hora local: 12:00 pm PT / 3:00 pm ET

La selección belga, habitual protagonista en las últimas Copas del Mundo, enfrentará a Irán en un partido que podría definir los puestos de clasificación del grupo.

25 de junio: Estados Unidos vs. Turquía

Instancia: Fase de grupos (Grupo D)

Hora local: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET

El segundo partido de Estados Unidos en Los Ángeles también podría ser determinante. Dependiendo de los resultados previos, este encuentro podría definir el futuro de ambas selecciones en el campeonato.

Los partidos de eliminación directa

Una vez concluida la fase de grupos, el SoFi Stadium volverá a recibir partidos de gran importancia. Estos son:

28 de junio: Dieciseisavos de final

Instancia: Ronda de 32

Ronda de 32 Hora local: 12:00 pm PT / 3:00 pm ET

Será uno de los primeros encuentros de eliminación directa del Mundial 2026. A partir de esta fase, cualquier error puede significar la eliminación.

2 de julio: Dieciseisavos de final

Instancia: Ronda de 32

Ronda de 32 Hora local: 12:00 pm PT / 3:00 pm ET

El segundo partido de esta ronda en Los Ángeles reunirá a selecciones que hayan superado la fase de grupos y busquen mantenerse con vida en la lucha por el título.

10 de julio: Cuartos de final

Instancia: Cuartos de final

Cuartos de final Hora local: 12:00 pm PT / 3:00 pm ET

Será el encuentro más importante que albergará el SoFi Stadium durante el torneo. Los equipos que lleguen a esta instancia estarán a solo dos victorias de disputar la final de la Copa del Mundo.

Aunque ciudades como Nueva York, Dallas y Ciudad de México también tendrán un papel relevante, Los Ángeles aparece como una de las sedes más atractivas del campeonato. Además de recibir partidos de Estados Unidos, contará con encuentros de eliminación directa y formará parte de las ceremonias que acompañarán el desarrollo del torneo.

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