La Opinión Hoy: Trabajadores de SoFi Stadium listos para ir a Huelga a días del Mundial

Decenas de manifestantes se unieron a la lucha de miles de trabajadores del sindicato Unite Here que están dispuestos a arriesgarlo todo y que votaron 96% a favor de declararse en huelga a pocos días del Mundial de fútbol y específicamente del partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood el próximo 12 de junio, es decir, el viernes.

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Las negociaciones contractuales entre la FIFA y Legends Global, el operador de servicios de alimentación del estadio, no han registrado avances significativos en cuestiones clave de índole económica y de seguridad laboral.

“Queremos que los agentes de ICE queden fuera de la Copa del Mundo y que no tengan ningún papel en los partidos”, así lo declaró a la opinión Angela Sestrich, miembro del comité sindical de las secciones locales 11 de Unite Here, quien se unió a una protesta realizada en el estacionamiento de The Home Depot en el Century Park de Inglewood.

El conflicto contractual no solamente se trata de la privacidad de los cocineros, cajeros, personal de los puestos de comida y los camareros como Cestrich, quienes atenderían a los miles de turistas que se espera que acudan al SoFi Stadium durante el mundial, sino también el salario. Miles de ellos con más de 5 años de antigüedad apenas ganan el salario mínimo de $18 dólares la hora.

La división de investigaciones de Homeland Security participará en las labores de seguridad en la Copa del Mundo, aunque esto ha suscitado una gran controversia, incluidas amenazas de huelga por parte de los trabajadores de otros estadios que también exigen se mantenga al margen.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del diario de Nueva York y de La Opinión, nos comentó sobre las mejores recomendaciones musicales en Dale Play.

“Esta semana tengo varios artistas que si bien es cierto tienen a su público, tienen bastantes seguidores, ya quizás no tienen nombres tan reconocidos como el de algunos otros que solemos comentar, pero que quise darle su espacio para que los quienes no lo conozcan lo hagan y quienes los conozcan sepan un poco del nuevo material que están presentando. El primero de ellos es el artista Lencho, que es considerado una de las revelaciones más sólidas de la música mexicana urbana en lo que va de año. Cuenta ya con más de 200 millones, de reproducciones con seis sencillos que lanzó y esta vez tiene un álbum completo que se llama Teofanía“, dijo Liseth Pérez.

Agregó que “Él lo describe como una manera de expresar que Dios siempre acomoda las piezas de la manera correcta y en el momento indicado. Este álbum está lanzado por el sello Rancho Humilde y distribuido por Sony Music y es el resultado, según nos explican, de un proceso largo y paciente que empezó en la ciudad Constitución por allá por Baja California Sur en donde este joven artista comenzó a configurar su proyecto artístico hace ya algunos años. Él había lanzado una canción que fue quizás el punto de inflexión de su carrera, que se llama Chiclona, por allá por noviembre del año pasado y que menos de un mes ya tenía Peso Pluma sumándose a este fenómeno y decidió hacerle un remix”.

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