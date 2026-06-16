Iraníes defienden su bandera en protesta afuera de SoFi Stadium

Una multitud de iraníes -y sus descendientes nacidos en Estados Unidos- protestaron antes del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda la noche del lunes en el SoFi Stadium de Inglewood, donde pidieron la expulsión del equipo de la competencia porque, según ellos, “no son futbolistas que representan a su país, ni a su bandera real con el león y el sol, sino al régimen terrorista de la República Islámica de Irán”.

La República Islámica de Irán no ha adoptado ninguna bandera nueva. Su enseña nacional oficial sigue siendo el diseño tricolor (verde, blanco y rojo) con el emblema de la palabra “Alá” en el centro, el cual se estableció oficialmente el 29 de julio de 1980 tras la Revolución Islámica y la caída del Sha, Mohamed Reza Pahlevi.

En la intersección de Pincay Drive y Kareem Ct., frente al Forum y el SoFi Stadium, cientos de iraníes manifestaron su oposición a la selección nacional de fútbol, defendieron su bandera con el emblema del león y del sol, la cual FIFA amenazó con su confiscación en el estadio por considerar su uso “políticamente” inapropiado.

Cabe mencionar que miles y miles de iraníes asistieron al partido del lunes para apoyar a su selección a pesar de expresar su rechazo al régimen islámico en el poder.

“Esos futbolistas no son nuestro equipo nacional”, dijeron Sherry y Abby Aghahanian, originarios de Teherán, quienes enarbolaron su bandera “real” en las inmediaciones del estadio.

La protesta surgió en medio de los avances diplomáticos y el presunto acuerdo de Estados Unidos en su guerra con Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz, un conflicto liderado por Estados Unidos e Israel, el cual respaldan en su totalidad los iraníes de la diáspora.

Tensión por decisión de un juez

La tensión aumentó con la demanda interpuesta en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles por la prohibición impuesta de FIFA a las banderas y playeras con el sol y el león en el interior del estadio.

Horas antes del partido, un juez dictaminó que la FIFA puede prohibir legalmente que los aficionados lleven la bandera iraní “León y el Sol” —anterior a la revolución— a los estadios de la Copa del Mundo. La decisión respaldó el código de conducta de la FIFA para los estadios, el cual permite al organismo rector prohibir banderas e imágenes consideradas provocativas o políticas.

Miles y miles de iraníes llegaron a SoFi Stadium el lunes para apoyar a la selección de dicho país, pero muchos de ellos dejaron en claro que condenan al actual régimen islámico. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La batalla legal interpuesta a nombre de ‘Kermanian contra la FIFA’ fue presentada el 10 de junio por el Institute for Voices of Liberty (iVOL) y el demandante Sam Kermanian, una de las figuras más respetadas de la comunidad judía iraní-estadounidense y exsecretario de la Iranian American Jewish Federation.

En los argumentos de iVOL se solicitó una orden judicial de emergencia para impedir la prohibición en las sedes de la Copa del Mundo en California, argumentando que la bandera es un símbolo cultural pacífico y que su prohibición vulnera las protecciones a la libertad de expresión.

Los manifestantes afuera del estadio ondearon banderas de Estados Unidos, Israel e Irán, con las efigies de Donald Trump, el primer ministro Israelí Benjamín Netanyahu y el fallecido Sha, Mohamed Reza Pahlevi, y clamaron porque Irán recupere la libertad.

“La FIFA no quiso reconocer la bandera tradicional de Irán, la cual, según los manifestantes es un símbolo cultural y no político”, estableció Kate Dehbashi, miembro del Constitutionalist Party of Iran (Partido Constitucionalista de Irán) en Los Ángeles.

Previo a conocer la decisión del juez, ella había declarado a La Opinión que la prohibición de FIFA no prosperaría en Estados Unidos, un país donde presuntamente hay libertad de expresión. “La bandera es parte de nuestra cultura. Representó a Irán durante miles de años, así que no deberían prohibirla”, dijo.

Dentro de SoFi Stadium, innumerables banderas con el león y el sol fueron desplegadas y ondeadas con orgullo por miles de fans durante el partido del lunes.

Un aficionado dentro de SoFi Stadium muestra una bandera de la República Islámica de Irán con una X a manera de protesta contra el régimen autoritario de ese país. Crédito: Mark J. Terrill | AP

“Llevan 47 años matando gente”

A pesar de que la manifestación afuera del estadio no era de corte político, Kate Dehbashi subrayó que ellos no quieren a la República Islámica de Irán.

“Llevan 47 años matando a nuestra gente. Siguen ejecutando a muchas personas en Irán. Los días 8 y 9 de enero [de 2026] mataron a decenas de miles de personas en las calles; por eso no los reconocemos ni los queremos”, indicó Dehbashi.

Recordó que por 40 años y con mayor frecuencia durante los últimos cinco meses —tras los sucesos del 8 y 9 de enero— “hemos estado protestando en Los Ángeles”.

“Los jugadores del equipo no han dado ninguna señal de apoyo al pueblo de Irán, ni a los fallecidos ni a los que están siendo ejecutados”, añadió. “Así que, mientras no muestren señales de apoyo al pueblo iraní, nosotros tampoco los apoyaremos. A menos que veamos algún gesto, como no cantar el himno nacional en el campo, entonces sabríamos que es el equipo al que queremos apoyar”.

Cartel de denuncia durante la manifestación en contra del régimen islámico de Irán horas antes del partido mundialista contra Nueva Zelanda en SoFi Stadium. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

A varios miembros de la delegación iraní de fútbol, el Departamento de Estado de los Estados Unidos les negó la visa de entrada al país, incluyendo esta semana a dos miembros del equipo de prensa. “Son terroristas; el jefe de la federación iraní forma parte del CGRI [Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica]”, dijo la mujer.

Su referencia era Mehdi Taj, un ejecutivo deportivo iraní que actualmente es presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI). Si bien no pertenece a un partido político tradicional, sí tiene profundos vínculos con el sistema de seguridad del Estado y es conocido por ser un excomandante de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

“Definitivamente, la bandera de la revolución Islámica no es mi bandera”, declaró Tamir Agam, secretario del iVol. “Yo no apoyo a ese régimen”.

– ¿Y cuál es su opinión sobre la guerra con Estados Unidos e Israel?

“Muy buena, muy buena”.

– ¿Apoya usted la guerra, incluso si mueren 168 niños inocentes en una escuela durante un bombardeo?

“Señor, hay bajas peores”.

Mensaje de denuncia durante una manifestación antes del partido mundialista entre Irán y Nueva Zelanda en Inglewood. No se reportaron incidentes. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Rechazo iraní en California

El sábado, aficionados iraníes-estadounidenses también asistieron al partido entre Qatar y Suiza en el Levi’s Stadium, en el Área de la Bahía, donde algunos exhibieron banderas del León y el Sol y pancartas con el lema “Irán libre”.

Contrario a la mayoría, Hamid Khan, un residente angelino explicó a La Opinión que, en el contexto histórico de la bandera iraní, muchos de los que protestas quisieran que regrese el régimen del Sha y la monarquía, y por eso no aceptan los cambios revolucionarios.

La Revolución Iraní ocurrió entre enero de 1978 y febrero de 1979, cuando oficialmente colapsó la monarquía del Shah Reza Pahlavi, quien fue reemplazado por Ayatolá Ruhollah Khomeini. Sus rostros aparecieron en gran parte de las pancartas de los manifestantes.

“Ellos [los protestantes] tenían los símbolos de la monarquía en las banderas, pero cuando ocurrió la revolución, cambiaron el diseño y surgió la actual bandera revolucionaria. Muchas de las personas que protestan hoy pertenecen a la siguiente generación de aquellos que huyeron de Irán y ahora abogan por el regreso de la realeza y de la monarquía, así como por la vuelta del hijo del Sha”, dijo Khan.

Datos del Pew Research Center muestran que California es hogar de una enorme población de iraníes, entre 350,000 y 500,000.

“Todo está muy mezclado”, opinó Ario Pourzand, un estudiante de 17 años, quien viajó desde la Bahía de San Francisco para la protesta, junto con su amigo Dorian Jarzey, también de descendencia iraní. “Pero, me alegra que todavía podamos ser una comunidad”.