Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles va adelante con demanda contra Airbnb

La fiscalía de la ciudad de Los Ángeles anunció este martes que seguirá adelante con la demanda que se interpuso contra Airbnb luego de que un tribunal desestimó la solicitud de la empresa para archivar la acción legal.

La oficina de la fiscal metropolitana, Hydee Feldstein Soto, presentó la demanda el año pasado tras alegar que la plataforma aumentó ilegalmente los precios de alquiler de al menos 2,600 propiedades durante los incendios forestales que ocurrieron en enero de 2025.

Al rechazar el intento de Airbnb de desestimar la demanda, el Tribunal sostuvo que la denuncia de la fiscalía alega adecuadamente que la empresa violó la ley de California contra el aumento abusivo de precios y el Código Municipal al anunciar y cobrar precios ilegales durante la emergencia declarada.

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En un comunicado, la fiscal de la ciudad de Los Ángeles explicó que Airbnb ofrece una herramienta llamada “Precios Inteligentes”, que le permite establecer, anunciar y ajustar los precios de acuerdo con la demanda de los servicios.

Airbnb argumentó que los anfitriones de las propiedades de alquiler fijan los precios, pero en la demanda se alega que, cuando se activa la función de “Precios Inteligentes”, Airbnb establece y anuncia los precios.

“Este fallo confirma que nuestras acusaciones de especulación de precios por parte de Airbnb en relación con los incendios forestales son legalmente suficientes para proceder ante los tribunales”, declaró la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto.

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La fiscal dijo que esperan presentar el caso mientras siguen buscando justicia para los angelinos que fueron explotados en sus momentos de mayor vulnerabilidad por la falta de vivienda.

“Mi oficina siempre exigirá responsabilidades a quienes violen las leyes municipales y estatales, especialmente aquellas promulgadas para proteger a los angelinos en tiempos de crisis”, añadió.

El tribunal también sostuvo que la demanda alegaba adecuadamente que Airbnb había representado de manera “falsa, engañosa, injusta y/o confusa” que las identidades de los anfitriones y las ubicaciones de las propiedades “habían sido verificadas”.

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La demanda de la fiscalía de la ciudad de Los Ángeles contra Airbnb se interpuso en julio de 2025 y busca medidas cautelares, sanciones civiles, restitución y otros recursos legales.

En su comunicado, los fiscales dijeron que el litigio es gestionado por la División de Derechos Públicos de la fiscalía municipal.

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