Airbnb ofrece entradas gratis para el Mundial 2026: cómo conseguirlas

Si no realizaste ninguna reserva en hoteles ni sitios compartidos en alguna de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, porque no tenías boletos para ninguno de sus partidos, Airbnb puede ser tu última oportunidad para asistir a la fiesta futbolera. La compañía de alojamientos ofrece entradas gratis para los encuentros del torneo al reservar lugares seleccionados. Te explicamos cómo funciona esta promoción para que pruebes suerte.

A través de un comunicado, Airbnb informó que algunos alojamientos participantes en las 16 ciudades anfitrionas incluirán boletos sin costo adicional para los partidos que se disputen en cada destino. De esta manera, los huéspedes podrán seguir a sus selecciones favoritas mientras disfrutan de una estancia local durante la competencia.

“Los anfitriones de Airbnb no solo ofrecen alojamiento, sino que brindan una forma más auténtica de vivir la experiencia de un destino”, afirmó Dave Stephenson, director comercial de Airbnb. “Y durante este Mundial, están haciendo algo extraordinario: ayudar a los aficionados a seguir a sus equipos allá donde les lleve el torneo, con alojamientos seleccionados que incluyen entradas gratuitas en todas las ciudades sede”.

Cómo conseguir entradas gratis para el Mundial 2026 en Airbnb

El proceso para acceder a esta promoción es relativamente sencillo. Los interesados deberán buscar hospedajes disponibles durante las fechas de los partidos en la ciudad sede correspondiente mediante la aplicación de Airbnb o a través de su sitio web.

Las propiedades que formen parte de la iniciativa estarán identificadas con un icono de balón de fútbol en la parte superior del anuncio. Una vez localizado el alojamiento, el usuario deberá seleccionar las fechas del viaje, registrar el número de huéspedes y completar la reserva.

Airbnb señaló que las entradas están incluidas para cada persona registrada en la estancia. Después de confirmar la reservación, el anfitrión proporcionará las instrucciones necesarias para acceder a los boletos.

La plataforma reveló que, entre anfitriones y huéspedes, se habrán distribuido más de 1,300 entradas gratuitas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuánto cuestan los alojamientos con entradas incluidas?

Según la empresa, las propiedades participantes tendrán un precio promedio de $385 dólares por noche. Estas estancias estarán disponibles durante las fechas en las que se celebren partidos del Mundial en cada ciudad anfitriona.

Además de los boletos, Airbnb destacó que los aficionados podrán acceder a ubicaciones privilegiadas dentro de los estadios, ya que las entradas incluidas ofrecerán asientos premium y vistas destacadas del terreno de juego.

El programa contempla diferentes modalidades. Algunas entradas ya fueron entregadas como sorpresa a viajeros que habían reservado alojamientos durante la fase de grupos, mientras que otras estarán incluidas en nuevas reservas realizadas para las distintas etapas del campeonato.

Fechas para reservar alojamientos con boletos del Mundial

La promoción de Airbnb está disponible para todas las fechas correspondientes de la fase de grupos, la ronda de 32 y hasta la final.

Fase de grupos y ronda de 32

Reservas disponibles desde el 10 de junio de 2026. Para la fase de grupos, participan las 16 ciudades sede del Mundial.

En la ronda de 32, los alojamientos con entradas estarán disponibles en:

Los Ángeles

Boston

Monterrey

Nueva York/Nueva Jersey

Ciudad de México

San Francisco

Seattle

Vancouver

Ciudad de Kansas

Dallas

Octavos de final

Reservas disponibles desde el 18 de junio de 2026_

Filadelfia

Houston

Nueva York/Nueva Jersey

Ciudad de México

Dallas

Seattle

Cuartos de final

Reservas disponibles desde el 1 de julio de 2026:

Boston

Los Ángeles

Miami

Ciudad de Kansas

Semifinales

Reservas disponibles desde el 9 de julio de 2026:

Dallas

Atlanta

Final del Mundial

Reservas disponibles desde el 16 de julio de 2026:

Nueva York/Nueva Jersey

La empresa también anunció experiencias exclusivas para aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, con actividades diseñadas para acercar a los visitantes al ambiente del torneo más importante del fútbol.

Hoy empieza el Mundial 2026 y, si esperas ser parte de este gran evento, Airbnb podría ser una de tus últimas opciones para conseguir un boleto. Busca el balón de fútbol en los anuncios y disfruta de uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.

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