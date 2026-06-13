COLA del Seguro Social podría subir 4.7% en 2027, según una nueva estimación

Para millones de jubilados en Estados Unidos, cada ajuste en el Seguro Social causa una fuerte expectativa, ya que el eso puede ser la diferencia entre que el dinero te alcance o no para tus gastos mensuales. Ahora, nuevas proyecciones apuntan a una posible buena noticia para 2027, con un aumento del COLA que podría ser mayor al esperado.

Los datos recientes de inflación muestran que los precios al consumidor subieron en mayo y llevaron la tasa anual a su nivel más alto en más de tres años. Este repunte está directamente relacionado con el aumento en energía, gasolina y otros gastos básicos que afectan el bolsillo de todos.

De acuerdo con una estimación de Mary Johnson, analista independiente de políticas del Seguro Social y Medicare, el ajuste por costo de vida (COLA) para 2027 podría situarse en 4.7%, por encima de su proyección anterior de 4.2%.

“Existe una probabilidad considerable de que suba incluso por encima del 4.7% a medida que sigan llegando datos, especialmente sobre los precios de la gasolina”, calculó Mary Johnson.

El COLA oficial suele anunciarse en octubre por la Administración del Seguro Social (SSA), debido a que ese ajuste se calcula con base en los datos del tercer trimestre.

La inflación detrás del posible aumento

El indicador clave para calcular el COLA es el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos (IPC-W), una versión del índice de inflación que mide productos y servicios que consumen los hogares trabajadores.

En mayo, la inflación general fue de 4.2%, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), mientras que el IPC-W llegó a 4.4%. Este tipo de diferencia es importante porque el COLA se basa directamente en ese indicador.

El aumento de precios no se limita a un solo sector. El fueloil subió 64.1%, la gasolina 40.7% y los boletos de avión 25%, lo que ha empujado hacia arriba el costo de vida general.

En 2026, el COLA fue de 2.8% para cerca de 75 millones de beneficiarios del Seguro Social y del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Aunque representó un aumento promedio de $56 dólares mensuales en pagos de $2,000 dólares, muchos expertos señalan que la inflación sigue pesando en los gastos reales de los hogares.

“Los beneficiarios necesitarían un aumento de $94 dólares al mes para mantenerse al día con la inflación”, señaló Johnson.

Más presión en los precios de energía

El aumento en los costos de energía ha sido uno de los factores más importantes en el comportamiento reciente de la inflación. El alza en gasolina y transporte no solo afecta lo que se paga en la bomba, sino también el precio de alimentos y servicios.

“Cada semana, a veces incluso a diario, escuchamos indicios de un aumento en el ajuste por costo de vida (COLA) para 2027”, afirmó Martha Shedden, cofundadora y presidenta de la Asociación Nacional de Analistas Registrados de la Seguridad Social. “No es sorprendente, dado el aumento en los costos de la energía y los gastos cotidianos que estamos experimentando”.

Otros pronósticos y posibles escenarios

Hay otras estimaciones que difieren del cálculo más reciente, como el de la Liga de Ciudadanos Mayores, que proyecta un COLA de 3.8% para 2027, ligeramente menor a su estimación previa.

Este tipo de diferencias ocurre porque cada modelo utiliza distintos factores económicos, como inflación general, tasas de interés y desempleo.

Aunque los precios siguen altos, un COLA más cercano al 4.7% representaría un aumento importante en los ingresos mensuales de los jubilados, especialmente comparado con años anteriores. En el pasado reciente, los ajustes fueron mucho más bajos, pero la inflación elevada ha obligado a revisiones constantes al alza.

Aun así, expertos advierten que los cambios en salud y otros gastos podrían absorber parte de cualquier incremento.

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