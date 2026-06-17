Yum! Brands vende la cadena de restaurantes Pizza Hut por $2,700 millones

Pizza Hut, la marca popularmente conocida en el mundo, iniciará una nueva etapa empresarial tras concretarse una de las operaciones más relevantes del sector restaurantero en 2026. Yum! Brands confirmó la venta de su cadena de pizzas por un valor total de $2,700 millones de dólares, una decisión que pondrá fin a décadas de control corporativo sobre una de las marcas más reconocidas de comida rápida en el mundo y que busca abrir nuevas oportunidades de crecimiento para el negocio.

De acuerdo con Yum! Brands, conglomerado corporativo propietario de otros restaurantes reconocidos como KFC, la operación dividirá la propiedad de Pizza Hut entre dos compradores. Por un lado, la firma de inversión estadounidense LongRange Capital adquirirá el negocio global de Pizza Hut, excluyendo China continental, por $1,500 millones de dólares; por el otro, Yum China Holdings tomará el control de Pizza Hut China mediante una transacción valorada en $1,200 millones de dólares.

La empresa señaló que ambas operaciones ya recibieron la aprobación unánime de su Consejo de Administración y que espera completarlas durante el tercer trimestre de 2026.

“Bajo la dirección de LongRange y Yum China, Pizza Hut estará bien posicionada para el crecimiento futuro, con una propiedad que aporta una amplia experiencia en la industria de la restauración”, declaró Chris Turner, director ejecutivo de Yum! Brands, en un comunicado. “Pizza Hut es una de las marcas de restaurantes más emblemáticas del mundo, y nos enorgullece el importante papel que ha desempeñado en la historia de Yum!”.

La decisión llega después de varios años en los que Pizza Hut mostró resultados inferiores a los de otras marcas del grupo, especialmente frente a KFC y Taco Bell. Los reportes financieros más recientes reflejaron un crecimiento más lento de la cadena de pizzas, mientras que sus ventas en Estados Unidos continuaron perdiendo impulso.

Como parte de los esfuerzos para mejorar la rentabilidad, Yum! Brands anunció en febrero el cierre de aproximadamente 250 restaurantes Pizza Hut en territorio estadounidense. A pesar de ello, la cadena mantiene más de 6,000 establecimientos en el país y alrededor de 19,000 unidades distribuidas en más de 100 países y territorios.

Bob Berlin, fundador de LongRange Capital y reconocido por haber liderado la recuperación de la cadena Arby’s, expresó optimismo sobre el futuro de la marca.

“Esperamos trabajar con el equipo ejecutivo y los franquiciados de Pizza Hut para impulsar su próxima fase de crecimiento”, declaró Berlin.

La venta también representa un nuevo capítulo para Yum China Holdings. Aunque actualmente opera de manera independiente, la empresa formó parte de Yum! Brands hasta 2016, cuando se separó para administrar los negocios del grupo en China continental.

Los desafíos de Pizza Hut se han intensificado en los últimos años debido a una mayor competencia en el mercado de entrega de pizzas. Analistas del sector señalan que Domino’s ha ganado terreno mediante innovaciones en pedidos digitales, entregas a domicilio y estrategias de marketing. Además, la expansión de plataformas como DoorDash y Uber Eats ha transformado los hábitos de consumo, favoreciendo cada vez más los pedidos en línea.

La historia de Pizza Hut comenzó en 1958 en Wichita, Kansas, cuando los hermanos Frank y Dan Carney abrieron el primer restaurante. Décadas después, PepsiCo adquirió la cadena en 1977. Posteriormente, en 1997, separó sus negocios de restaurantes para formar una nueva compañía que más tarde adoptó el nombre de Yum! Brands.

Hoy, Pizza Hut está pasando por una época de desafíos: mayor competencia, avances tecnológicos y renovación de marca para mantenerse en el gusto de los consumidores. El tiempo dirá si esta escisión le ayudará a conseguir sus objetivos y mantenerse en el mercado o si es el inicio del fin de una historia.

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